Riezlern, im April

Mittelberg im Kleinen Walsertal hat sich im vorigen Jahr eine neue Straßenbeleuchtung zugelegt. Zierliche Mattglaslaternen säumen die noch nicht vom Schnee freie Hauptfahrstraße wie eine Kurpromenade. Neben der Straße mit der sich kräftig vermehrenden Reihe von Bussen, Lastern und PKW’s führt – endlich, endlich! – ein im Sommer staubfreier, im Winter ausgeschaufelten Fußweg durch das Gelände. Auch Hirschegg hat sich dazu entschlossen, und das größte Dorf, Riezlern, Sitz der Gemeindeverwaltung, hofft bald die gleiche Erleichterung für seine Gäste schaffen zu können. Es dauert nur noch ein bißchen. Denn es ist wie die Geschichte mit dem vom Auto überfahrenen Huhn, das dann immer „die beste Leghenne“ war: wenn die Anrainer für den Fußweg einen meterbreiten Streifen abtreten sollen, verwandelt sich das steinige ärmliche Gelände prompt in kostbaren fetten Almboden Oder aber in künftigen Baugrund, der ohnehin schon großstädtische Preise erreicht hat.

Vorläufig herrscht noch gelindes Verkehrschaos. Sobald der Wetterbericht Neuschnee und Sonne meldet – er tat es Ende März, nach einer sechswöchigen, fast ununterbrochenen Schlechtwetterperiode –, rollen Sonderbusse und Privatwagen wie am Fließband an. Von Schneeketten haben sie häufig noch nie gehört. Dann kann passieren, daß man für fünf Kilometer zwei Stunden Fahrzeit braucht. Am besten, man fährt mit den Bundespostbussen. Die Fahrer kennen sich mit dem Hochgebirgswetter und seinen Folgen aus.

Die unerwarteten: Schneemassen, die zu Frühlingsanfang erschienen, werden mutmaßlich bis zum Mai vorhalten. Erfahrene Skiläufer bevorzugen das hohe Frühjahr und die nordseitigen Täler – wie das Schwarzwassertal mit seinen lohnenden Übergängen – für den „zünftigen“ Urlaub. Inzwischen rüstet das Tal zur Sommersaison.

Riezlern hat nun ein Schwimmbad Der letzte Sommer „fiel“ leider wie viele seiner Vorgänger wettermäßig „aus“, und die erste Saison war nicht gerade günstig. Aber die Hauptsache ist, daß das Schwimmbad endlich existiert. Bisher gab es nur das hübsche kleine Bergschwimmbad im Wildental, das einen Anmarsch von einigen Kilometern erfordert. Der Anmarsch führt durch duftende Wiesen und Nadelwälder entlang der Breitach – aber es ist eben ein Anmarsch. Zum Riezlerner Schwimmbad führt dagegen die Hauptfahrstraße. Und es gibt viele Sommerfrischler, die gern schwimmen, laufen aber für ungesund halten. Diesem weitverbreiteten Vorurteil verdanken bekanntlich die sich mehrenden Bergbahnen und Skilifte ihr Dasein ... Sie schweben auch durch die Sommersaison. Riezlern hat seit zwei Jahren seine Kanzelwandbahn, deren Gondeln in der Stunde 700 Menschen befördern können – 350 zur Bergstation, 350 zu Tal. Die Gesellschaft ist mit Bilanz und Frequenz sehr zufrieden.

Zufrieden ist man auch insgesamt mit der Frequenz des Fremdenverkehrs. Trotz der Motorisierung mit ihrer Tendenz zu kurzfristigen Besuchen hat sich im Kleinen Walsertal die Zahl der Übernachtungen gehoben. Auf den einzelnen Kurgast berechnet betrugen sie im letzten Jahr 11 3/4Das ist vergleichsweise ausgezeichnet. Die zeitgemäßen Verschiebungen der Urlaubsstruktur zeigen sich in anderen Erscheinungen. Viele Gäste bevorzugen neuerdings moderne Privatquartiere, mit deren Ausstattung sich die vielen Neueröffner große Mühe geben und mit der sie hier und da die „altrenommierten Gasthöfe“ schlagen. Meist können sie auch gegenüber der bequemen „Straßenlage“ der meisten Hotels den Vorteil von Staub- und Lärmfreiheit bieten. Die Reisebüros garantieren eine gewisse Mindestbelegung, während die Gasthöfe den Rahm des reichlichen Ausflugverkehrs abschöpfen.

Zwei bekannte Hotels sind dem Zuge der Vergesellschaftung zum Opfer gefallen: das Sporthotel, am Talende in dem eng von Bergen eingeschlossenen stillen Baad gelegen, gehört jetzt der Deutschen Gesellschaft für Europäische Erziehung, die dort ihre Kurse abhält. Und nach Ostern wird auch das sehr gepflegte, besonders bei Hamburgern beliebte Alpenkurhotel der Allgemeinheit nicht mehr zugänglich sein. Es ist an die Vereinigung kaufmännischer Erholungsheime verkauft – zum Kummer vieler treuer Stammgäste und auch zur Betrübnis der alten Walser, die durch dreißig Jahre mit nicht immer neidfreier Bewunderung die stetige Aufwärtsentwicklung des Hauses beobachtet haben.

Indessen gibt es noch genug alte und neue Hotels, Fremdenheime und Privatquartiere. Bei diesen liegt der Bettenpreis zwischen 1,50 DM (Bauernhäuser mit Ofenheizung) und 5 DM. Der Pensionspreis variiert zwischen 8,50 DM und 28 DM im Luxushotel. Der Hirschegger „Berghof Siemens“ verfügt über eine ärztlich geleitete Kurabteilung mit Kneipp-Anwendungen und anderen medizinischen Bädern. Auf den Höhen ist an Berggasthöfen und ganzjährig geöffneten Hütten ebensowenig Mangel wie an Bars und Tanzcafés auf der Talsohle. mmg