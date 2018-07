Inhalt Seite 1 — Studie – Variation – Werk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Jedes Kunstwerk, jedes Gemälde und jede Skulptur ist nur ein Glied in einer Reihe, die mit dem Einfall beginnt und möglicherweise nie endet. „Daß du nicht enden kannst, das macht dich groß ...“ Es gibt nicht nur in der Mathematik den Begriff der endlichen und unendlichen Reihe. Das letzte Glied der Reihe, das Endprodukt, opus finitum, bleibt ein Annäherungswert an das Vollkommene. Der Künstler hört auf, weil er glaubt, den Einfall auf die endgültige Form gebracht, ihn ausgeschöpft zu haben. Er erklärt das Werk für beendet, um es vielleicht nach ein paar Monaten oder Jahren noch einmal vorzunehmen, ihm eine neue, eine vorläufig letzte Fassung zu geben.

Publikum und Kritik konstatieren, daß der Künstler sich wiederhole. Immer die gleiche „Südliche Stadt“, der hochbeinige „Tisch mit Fruchtschalen“, die Gruppe der „Rummelpottkinder“, das „Stilleben mit Flaschen“ oder, bei den Abstrakten, die gleichen „Spiralen“ oder das gleiche „Montaru“, ein riesiges Schwarz mit ausgefransten Rändern und ein winziges Rot. Aber die angeblichen Wiederholungen sind Stationen auf der Suche nach dem letzten, unerreichbaren Glied der Reihe, sind Variationen, Veränderungen. Und es gibt genügend großartige Beispiele aus der Kunst aller Zeiten, daß ein ganzes Oeuvre die Abwandlung nur eines einzigen Themas darstellt.

Wann hat das Werk jenen relativen Grad der Vollendung erreicht, daß der Künstler es aus seinen Händen entläßt? Der eine sagt, mein Bild ist fertig, weil ich nichts mehr hinzufügen kann. Der andere sagt, es ist fertig, weil ich nichts mehr weglassen kann. Der schöpferische Prozeß, die Reihe von der Skizze zum Werk kann mithin unter den verschiedensten Vorzeichen stehen. Auch Material, Technik, Format spielen in diesem Prozeß ihre wichtige Rolle, etwa wenn der Bildhauer erst seinen Einfall aufzeichnet, ihn dann in Ton umsetzt und daraus die Bronzefassung entwickelt. Was der Künstler aus dem Einfall macht oder wohin der Einfall ihn führt, dafür gibt es keine allgemeine Formel.

Die beiden hier abgebildeten Arbeiten stammen von dem Berliner Maler Rudolf Kügler. Er ist 1921 geboren und wurde vor einigen Jahren an die Berliner Hochschule berufen. Bleistiftskizze und Ölbild sind gleichsam das erste und das letzte Glied aus der Reihe Hafen in der Bretagne. Die Skizze ist vor der Natur entstanden. Der Künstler notiert, was er sieht – oder was ihn inspiriert. Und schon indem er es aufzeichnet, schon mit dem ersten Strich beginnt der schöpferische Prozeß des Verwandelns: das Herbe und Strenge der bretonischen Landschaft durch ein geometrisches Gerüst von senkrechten und wagerechten Linien zu akzentuieren und zugleich den Kontrast zwischen dem engumgrenzten, von Häusern umbauten Hafenbecken und dem offenen Meer darzustellen.

Auf dem Ölbild ist die Landschaft rigoros umgebaut. Die Häuser und Vorsprünge sind auf die rechte Seite verlagert, um den Weg ins offene Meer freizumachen. Jetzt geht es von dem großen, weißen Turm am Kai in einer mächtigen Diagonale nach hinten, und alles, was sich ihr in die Quere stellt, wird weggeräumt oder zurückgedrängt. Auch die Berge, die auf der Skizze den Hafen begrenzen, sind nach rechts gewandert und dabei steiler und ewiger geworden.

Dieses Umbauen und Verändern geschieht nicht aus Willkür, sondern um die Architektur der Landschaft, ihre verborgene Geometrie, das gezackte Grundmuster und den strengen Wechsel von vertikalen und horizontalen Strukturen bloßzulegen. Dabei ist erstaunlicherweise die letzte Fassung gar nicht so weit von der ersten Niederschrift entfernt. Einzelheiten, die Gruppe der sechs eng aneinandergedrängten Häuser, die vorspringenden Mauern und sogar die eigentümlichen waschkübelförmigen Fischerboote sind fast wörtlich übernommen.