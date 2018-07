B. R.-H., Düsseldorf

Spielend werden die Düsseldorfer Kinder in Kürze moderne Verkehrsregeln lernen können. Im Vorort Wersten steht ein Schulverkehrsgarten kurz vor der Vollendung, von dem seine Schöpfer behaupten, er sei der modernste seiner Art in Westdeutschland. So weit – so gut. Es muß etwas getan werden, daß die Jugend beizeiten mit den Verkehrsproblemen vertraut gemacht wird. Doch muß das immer gleich mit solchem Aufwand geschehen – in Wersten mit einem Aufwand von sage und schreibe 140 000 DM?

Für diesen Betrag wurden an der Lützenkirchener Straße auf einer 8000 Quadratmeter großen Fläche rund 2000 Quadratmeter „Straßen“, von denen ein großer Teil asphaltiert ist, zwischen Grünflächen angelegt. Es ist an alles gedacht: Tretautos ersetzen die richtigen Kraftwagen, über 170 Meter Schmalspurgleis rollt eine Miniatur-Straßenbahn, und es gibt Sträßchen mit Kreuzungen, Plätzchen mit Ampeln, Haltestellen, ein Glashäuschen für den Schutzmann vom Dienst, Mikrophon, vier Platzlautsprecher, schließlich auch eine überdachte Tribüne für die Schüler, die zuschauen; um alles ein solider, hoher Drahtzaun.

Der Verkehrsgarten sei der Jugend gegönnt. Aber mußte es so ein teurer sein? Eine billigere Anlage (es braucht ja nicht immer alles in Perfektion wie für die Ewigkeit gebaut zu werden), improvisierte Verkehrsstraßen auf Schulhöfen, Sport- und Spielplätzen und regelmäßiger Verkehrsunterricht an allen Schulen wären zwar nicht „das Modernste“, aber auf jeden Fall mehr gewesen – weil mehr Schüler davon etwas gehabt hätten.

Der Bund der Steuerzahler hat ganz recht, wenn er schreibt: „Haben wir’s wirklich so dick? Unsere Stadtväter tun oft so, als ob sie ihr Geld im Lotto gewonnen hätten – nicht, als wäre es im Schweiße der Arbeitenden sauer und mühsam verdient worden...“