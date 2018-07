In Bayern soll der Bierpreis erhöht werden. Darüber sind sich Brauer und Wirte einig, nicht jedoch über den Weg. Als vor vier Monaten der Bayerische Brauerbund und die Arbeitsgemeinschaft des Bayerischen Hotel- und Gaststättengewerbes gemeinsam beim Wirtschaftsministerium eine Erhöhung des Bierpreises um rd. 10 v. H. beantragten, hatten die Brauer die Forderung der Wirte nach einer Erhöhung des Schanknutzens unterstützt und dabei auch einen höheren Brauerei-Abgabepreis beantragt. Begründet wurde dies damit, daß sich seit 1951 (die letzte Bierpreiserhöhung ging 1952 über die Bühne) Lohn- und Rohstoffkosten erheblich verteuert hatten. Von einer Freigabe des Bierpreises jedoch, wie ihn ein Teil der Wirte fordert – Bayern ist neben Baden-Württemberg noch das einzige Land, wo der Bierpreis gebunden ist –, wollen die Brauer nichts wissen. Im Gegensatz zu den Wirten befürchten sie bei einer freien Preisbildung einen erheblichen Rückgang der Produktion.

Das Politikum, das der Bierpreis in Bayern einst darstellte, hat im Zeichen reihum gestiegener Lebensmittelpreise und der erhöhten Massenkaufkraft, die den Widerstand gegen Preiserhöhungen lähmt, viel an Gewicht verloren. Der Bierpreis ist nicht mehr der Gradmesser der Lebenshaltungskosten wie in jenen Jahren, da eine Verteuerung des Bieres Rebellen gar die Wirtshäuser anzünden ließ. Nun wirft man bei einer eventuellen Bierpreisfreigabe nicht nur die möglichen schädlichen Auswirkungen gerade auf das mittelständische Braugewerbe in Bayern in die Waagschale, sondern auch die Gefahr einer Qualitätsminderung. Da mit dem Wegfall der Preiskontrolle auch die dem Stammwürzegehalt entsprechenden Preisunterscheidungen verschwinden würden, hat der Bayerische Brauerbund vorsorglich seine Sorgen über Pläne ausgedrückt, wonach die Höchstpreise für Bier mit 11 bis 14 v. H. Stammwürze gespalten, also teilweise unverändert und gebunden bleiben, teilweise aus der Höchstpreisbindung herausgenommen werden sollen.

Nun, es gibt auch andere Argumente: Ein freier Preis und ein freier Wettbewerb sind das beste Marktregulativ. Und immerhin brachte das Sudjahr 1956-57 eine Rekordmehrung des Ausstoßes um 15 v. H.; die Geschäftsberichte der meisten Brauereien sprechen auch im laufenden Jahr von einer weiteren Produktionssteigerung. Bis Ostern hatte der bayerische Ministerrat diese Eier – Bierpreiserhöhung, weitere Höchstpreisbindung, teilweise oder ganze Preisfreigabe – noch nicht ausgebrütet. Seine Entscheidung wird dadurch nicht erleichtert, daß er neben wirtschaftlichen auch politische Argumente wird berücksichtigen müssen. s.r.