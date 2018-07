In den Ländern Ibero-Amerikas wachsen die inflationären Tendenzen als Folge der zu hoch geschraubten Industrialisierungspläne und der sich vermindernden Exporterlöse. Dadurch wird in nahezu allen zwanzig Staaten dieses Raumes die starke Abhängigkeit von dem Erfolg ihrer Ausfuhrbemühungen wieder ganz besonders deutlich. Und darum steht auch zu befürchten, wie der Ibero-Amerika Verein, Hamburg-Bremen, bei der Erläuterung seines Jahresberichts für 1957 durch Geschäftsführer Dr. Wehner betonte, daß sich von Argentinien bis Venezuela die dirigistischen Tendenzen wieder verstärken und sogar eine vermehrte Kontaktaufnahme zu Ländern mit gelenktem Außenhandel fördern.

Im vergangenen Jahr hat sich aber – trotz aller pessimistischen Prognosen – der westdeutsche Außenhandel mit Ibero-Amerika recht gut entwickelt. Der westdeutsche Export stieg von 572,8 auf 699,4 Mill. und unsere Einfuhr nahm aus diesem Raum von 767 auf 802.1 Mill. $ zu. Dank des Anziehens der Exporte um 22 v. H. und der Einfuhren um 5 v. H. konnte der westdeutsche Passivsaldo im Handel mit Ibero-Amerika von rund 200 Mill. $ im Jahre 1956 auf etwa 100 Mill. $ im Vorjahr verringert werden. Allerdings spielt bei dieser rückläufigen Tendenz auch der Preisverfall für ibero-amerikanische Landesprodukte, also vor allem bei Rohstoffen, eine erhebliche Rolle, während die Preise für die von Deutschland exportierten Fertigwaren zumeist stabil blieben, wenn sie nicht gegenüber 1956 sogar anzogen.

Es muß jedoch befürchtet werden, daß die Folgen der politischen Ungewißheiten und die Unsicherheit auf den Weltmärkten die Risiken in unserem Außenhandel mit Ibero-Amerika in diesem Jahr weit stärker belasten. Es fängt mit übersteigerten Kreditwünschen an und endet mit einem Nachlassen der Order- und Anfrageneingänge bei schärferem Konkurrenzkampf. In erster Linie wird darunter das für uns so wichtige Konsumgütergeschäft zu leiden haben. Aber auch die in fast allen iberoamerikanischen Ländern festzustellende Beunruhigung überbefürchtete Nachteile durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft werden künftig in unseren Handelsbeziehungen mit diesen Ländern eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, obwohl Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard mit Blickrichtung auf diese Besorgnisse ausdrücklich erklärt hat, daß durch die EWG keine Politik irgendeiner Diskriminierung betrieben werden und auch kein neuer Protektionismus entstehen soll. Willy Wenzke