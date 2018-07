Der Aufsichtsrat der Kundenkreditbank, Düsseldorf, beschloß auf Empfehlung des Geschäftsinhabers, Dr. Walter Kaminsky, der Hauptversammlung am 9. Mai 1958 die Ausschüttung einer Dividende von 12 (11) v. H. auf das Grundkapital von 8. Mill. DM für 1957 vorschlagen. Der Jahresabschluß 1957 hat eine Verstärkung der Eigenkapitalbasis ermöglicht. Da jedoch die Entwicklung der Bank ein weiteres Anwachsen des Geschäftsumfanges erwarten läßt, wird der HV gleichzeitig vorgeschlagen, ein genehmigtes Kapital in Höhe von 4 Mill. DM zu beschließen.

Die Ilseder Hütte, Peine, hatte in ihrem letzten Aktionärrundschreiben mitgeteilt, daß die Bezugsfrist für die jungen Aktien aus der vorgesehenen Kapitalerhöhung voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Monats Mai beginnen und etwa am 10. Juni enden würde. Dieser Plan ist umgestoßen worden. Der Vorstand hat im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat davon abgesehen, die Kapitalerhöhung schon jetzt zu beschließen. Es ist vielmehr beabsichtigt, die Kapitalerhöhung erst nach der Hauptversammlung durchzuführen, damit die Aktionäre die Ende Juli fällig werdende Dividende für die Ausnutzung des Bezugsrechts verwenden können.