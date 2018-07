Berlin, im April

Die Zeit der Könige und ihrer Schlösser scheint für unser politisches Gefühl Jahrtausende zurückzuliegen. Und doch hat unsere ältere Generation noch den Trommelwirbel der farbenprächtigen Wachablösung im Ohr, die goldene Equipage der Hoheiten vor Augen. „Fridericus Rex, vnser König und Herr...“ – das mag begeistert oder mürrisch gesungen worden sein, oft und oft, auf dem Exerzierplatz vorm Charlottenburger Schloß. Pferde bestimmten noch das Straßenbild, in dem es an kokettierenden Demoisellen, stutzerhaften

Rokoko-Kavalieren, schnauzbärtigen Gardekürassieren nicht fehlte.

Aus alten Kupferstichen tritt uns diese Welt noch entgegen. Und aus den königlichen Parks, Lusthäuschen, Galerien und Kuppeln, die erhalten blieben. Ein Schimmer vom Glanz versunkener Epochen stimmt uns lyrisch. Gern, vielleicht allzugern vergessen wir die Not, die Unterdrückung vor den majestätischen Proportionen, dem gediegenen Luxusfeudaler Jahrhunderte. Berlins Schlösser wurden vom Kriege besonders hart verwüstet. 1943 brannte das schönste vollkommen aus, das Charlottenburger. Napoleon fand 1806, als er Berlin erobert hatte und hier wohnte, es sehe Versailles sehr ähnlich. Unersetzliche Porzellane, Tapeten, Möbel, Stuckarbeiten und Intarsien gingen verloren. Ganz unwiederbringlich die Fresken von Pesne an Decken und Wänden.

Fünfzehn Jahre nach der zerstörenden Bombennacht erhebt sich aus dem musterhaft gepflegten Park eine glänzende neue Fassade. Kupfergedeckt ragt die 48 Meter hohe Kuppel Eosanders von Goethe über dem Mittelteil; die steinernen Gladiatoren hüten das äußere Tor. In der Mitte des Hofes: Andreas Schlüters „Großer Kurfürst“. Dieses riesige Bronze-Reiterstandbild hat im Baedecker zwei Sterne; es ist eines der schönsten Bildwerke des ganzen europäischen Barock. Früher stand es auf der Langen Brücke, versank dann auf einem Transport für drei Jahre im Wasser. Nun thront der schwere Kurfürst wieder auf seinem schweren Pferd und blickt ins Weite; es scheint ihn nicht zu kümmern, daß sein Preußen in den Staub sank – für immer. Rechts ist der lange Flügel, den Friedrich der Große von seinem Baumeister Knobelsdorff anfügen ließ, ebenfalls ganz wiederhergestellt – und zentral geheizt, denn hier gibt es jetzt die schönsten Sonderausstellungen der Inselstadt Berlin.

Die „Nationalgalerie der ehemals Staatlichen Museen“ zeigte hier zuletzt Lovis Corinth, aus Anlaß seines 100. Geburtstages. Bisher gab es wohl noch nie eine solche Zusammenfassung der besten Werke des Ostpreußen, der zusammen mit Liebermann und Slevogt das große Berliner Dreigestirn der Zeit vor dem ersten Weltkrieg bildete. Die derbe Sinnlichkeit Corinths muß damals schockiert haben. Die Akte und Stilleben, die Blumenstücke bersten vor Kraft und Farbe. Überraschend geistig, ja psychologisch daneben die Porträts: Eduard Graf Keyserling, Friedrich Ebert – vor allem aber: er selbst. Nach dem Schlaganfall im 54. Lebensjahr ist die dionysische Fülle dahin, die Sinnlichkeit vergessen, der starke Puls nur noch matt. Aber das letzte Selbstbildnis und die „Ausgeschütteten Blumen“ des Todesjahres 1925 sind die schönsten Stücke der Ausstellung. Er war teilweise gelähmt, als er das schuf, seine Hand zitterte. Und doch sprach erst jetzt ganz unabgelenkt sein Genius. Früher schäumt und brodelt die Lebensfreude so stark, schlägt sein Realismus manchmal so wild zu, daß übertriebene, manchmal sogar kitschige Effekte die Bilder schreien lassen. Jetzt entstehen Landschaften aus dem Alpenvorland, die zu den ewigen Meisterstücken der Malerei zählen: die Komposition appolinisch souverän, die Farbe aber noch kühn und saftig; über allem jedoch der gebrochene Schimmer des Bewußtseins der Vergänglichkeit, der verklärt und bewegt.

Der Blick aus den tiefen Fenstern des Knobelsdorff-Flügels schweift ungehindert durch den vorfrühlingshaft kahlen Park. Spaziergänger in warmen Mänteln noch, die die Stille und heiter gemessene Kultur dieser wiedererstehenden Oase im Trubel der großen Stadt genießen. Professor Reidemeister, der neue Generaldirektor der Berliner Museen, darf die schönsten Hoffnungen auf angemessene Ausstellungsräume hegen. Der riesige Westflügel des Charlottenburger Schlosses ist noch nicht fertig; auch da wird schöner Raum entstehen für mancherlei aus dem preußischen Kunstbesitz, den Berlin zurückerhofft. Handwerker sind inzwischen fleißig an der Arbeit, die Innendekoration getreu wiederherzustellen, nach Hunderten von Photos, die man glücklicherweise vor der Zerstörung anfertigte. 25 Millionen DM stellte der Bund für den Wiederaufbau zur Verfügung, zusätzliche Mittel die Stadt Berlin. Das sind stattliche Summen, die es ermöglichen werden, Westberlin ein neues Museumszentrum zu geben. Es ist keineswegs übertrieben viel Geld, wenn man es mit den mindestens 35 Millionen DM vergleicht, die die Restauration des architektonisch mißlungenen Reichstages kosten soll und darf.

Viel Mobiliar aus den prunkvollen Zeiten wurde gerettet. Man entdeckte sogar eine Lyoner Seidentapetenfabrik, die imstande ist, die alten Tapeten, die sie auch damals lieferte, neu herzustellen. Gerettetes Porzellan und die Bildersammlung Friedrichs des Großen werden ausgestellt werden, und die weltberühmte „Goldene Galerie“ wird wieder ein musealer Höhepunkt der alten Hauptstadt sein. Kann es dann auch wieder einmal die unvergleichlichen Barockmusik tage in der Eosanderkapelle geben, deren Neubau noch nicht begonnen ist? Äußerlich jedenfalls lädt schon jetzt die Fünfhundert-Meter-Front des Schlosses, mit den Neuanpflanzungen in den Gärten davor am Spandauer Damm, zu den schönsten Hoffnungen ein. Freilich wird es dauern, bis die jungen Linden und Blumen den erneuerten Stein in jenes poetische Grün wieder einbetten, das erst ganz die Illusion zurückgibt von einer guten, alten, verlorenen und wiedergefundenen Zeit. Thilo Koch