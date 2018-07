Die Verhandlungen über die Freihandelszone kommen weiterhin nicht vom Fleck. Bei den nächsten Beratungen müssen die Mitglieder des Maudling-Komitees sich erneut der grundsätzlichen Frage zuwenden, auf welche Art und Weise die Verlagerungen der internationalen Handelsströme infolge unterschiedlicher Außenzölle auf ein erträgliches Maß reduziert werden können. Die anfänglich als Lösung vorgeschlagene Ursprungskontrolle scheint je länger Je weniger Aussichten zu haben, vor allen Partnern einer all fälligen Freihandelszone Gnade zu finden. Aber auch das französische Memorandum, wonach die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft durch multilaterale oder notfalls bilaterale Branchenverträge zu ergänzen wäre, ist allgemein auf Widerstand gestoßen. Schließlich hat sich die Kritik auch des von Minister Carli vorgebrachten Vorschlags einer mit Kompensationstaxen verbundenen Harmonisierung der Außenzölle bemächtigt. Nach deutscher Auffassung müßte das Instrument der Kompensationsabgaben durch die Möglichkeit der Anwendung von Ursprungszeugnissen ergänzt werden.

Sowohl der französische als auch der italienische Vorschlag entsprechen nicht mehr der eigentlichen Definition einer Freihandelszone. Der französische Plan setzt eine gewisse Vereinheitlichung der Wettbewerbslage zeitlich vor einen Zollabbau. Die italienische Konzeption stellt durch die Forderung nach einer Zollharmonisierung eine Annäherung an die Zollunion dar, wobei aber in Form der Kompensationsabgaben wenigstens vorübergehend ein „Binnenzoll“ beibehalten werden soll. Aber nicht nur im Kreis der Regierungen der OEEC-Länder werden neue Vorschläge geboren und diskutiert. Auch die Gemeinschaften der europäischen Industrieverbände und der Handelskammern bemühen sich um dieses Problem. Wieweit sie zu konkreten Vorschlägen kommen werden, oder wieweit die unterschiedliche Neigung zu einer liberalen Wirtschaftspolitik auch eine Einigung ihrerseits erschwert, bleibt abzuwarten. Von dem Fortgang der Beratungen im Maudling-Ausschuß wird es abhängen, ob die Stimme der Wirtschaft das ihr zukommende Gehör findet: die Industrieverbände werden erst Ende Mai, die Handelskammern erst Ende Juni eingehender beraten.

Schon diese kurze Aufzählung der unterschiedlichen Vorstellungen über die Zollpolitik läßt erkennen, daß man nicht mehr mit einem Inkrafttreten der Freihandelszone anfangs des nächsten Jahres rechnen kann. Die von den OEEC-Ländern, welche nicht Partner der EWG sind, erhoffte Synchronisierung der Freihandelszone mit dem ersten zehnprozentigen Zollabbau im Gemeinsamen Markt dürfte deshalb nicht mehr im Bereich des Möglichen liegen. Eine Auflösung der OEEC und der EZU wird indessen kaum als unmittelbare Folge eines vorläufigen Scheiterns der Verhandlungen über die Freihandelszone zu erwarten sein. Der Zollabbau innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft um 10 v. H. im ersten Jahr (den die Bundesrepublik schon vorweggenommen hat) bedeutet noch keine so tiefgreifende Datenänderung, daß dadurch das Funktionieren der beiden Organisationen ernsthaft gefährdet wird. Überdies wird mit der Verwirklichung des gemeinsamen Außenzolltarifs der EWG erst nach 1962 begonnen. Den Interessenten der Freihandelszone wird durch den römischen Vertrag über den Gemeinsamen Markt also noch eine gewisse Schonfrist zugestanden. Andere Überlegungen führen allerdings zum Schluß, daß diese Zeit relativ kurz ist. Großbritannien das seinen Standpunkt keineswegs weniger zäh verteidigt als Frankreich, muß im Hinblick auf die Commonwealth-Konferenz bis zum Sommer wenigstens in großen Zügen wissen, wie seine industrielle Zukunft auf dem Kontinent aussehen wird. Und dies deutet darauf hin, daß die Freihandelszone eigentlich auch – und vielleicht vor allem – ein politisches Problem ist.

Gewiß ist die Zone langfristig aus wirtschaftlichen Gründen unerläßlich. Ohne sie würde sich eines Tages die Wirtschaftsgemeinschaft als ein handelspolitischer Block erweisen, dem die übrigen OEEC-Länder als „dritte“ gegenüberstünden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob juristisch von einer Diskriminierung der Dritten durch die Zollunion gesprochen werden kann, sondern einzig darauf, ob nach Meinung jener Länder ihre Handelsbeziehungen mit den bisherigen OEEC-Partnern Schaden erleiden. Wir können auch noch nicht wissen, ob die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu einer weltweiten Bildung von Handelsblöcken führen wird. Aber: ein Zerfall der OEEC und der EZU – von Organisationen, die der Welt freiwillige Zusammenarbeit demonstrierten – müßte das Ansehen Europas und seines Wirtschaftssystems in der ganzen Welt schädigen. Diesen Luxus sollte sich der Kontinent angesichts der gegenwärtigen politischen Konstellation nicht erlauben. In irgendeiner Form muß deshalb eine Freihandelszone nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus weltpolitischen Gründen Wirklichkeit werden.

Die Erkenntnis dieser Doppelaufgabe kann sich für das Projekt als förderlich erweisen. Sie kann aber sehr wohl auch dazu führen, daß elegante Formulierungen zwar die Unterzeichnung eines Vertrags ermöglichen, die Lösung der wirtschaftlichen Fragen hingegen bloß verbal und scheinbar erfolgt. Die Bundesrepublik und ihre Unterhändler befinden sich in einer wenig beneidenswerten Situation. Da sich unser Außenhandel bis jetzt nur zu ungefähr einem Viertel mit den Ländern der EWG, aber zu fast 70 v. H. mit dem OEEC-Raum abspielt, wäre für Deutschland die Freihandelszone ein wirtschaftlicher Gewinn. Als Vertreter eines Mitgliedlandes der Wirtschaftsgemeinschaft kann die Regierung das volle Gewicht ihrer Meinung im Maudling-Komitee der OEEC allerdings nicht einsetzen, denn die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft muß und soll nach außen geschlossen auftreten. Nun ist uns im Gegensatz zwischen Großbritannien und Frankreich die Rolle des Vermittlers zugefallen. Wir können diese Funktion aber nur innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft ausüben. Diese Bindung erschwert unsere Aufgabe. Nach Lage der Dinge kann sie nicht einfach darin bestehen, aus den gegensätzlichen Vorschlägen einen Kompromiß zu konstruieren. Vielmehr sollte die Linie freiheitlicher Gestaltung nicht verlassen werden. Friedrich Lemmer