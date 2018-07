Für die Deutsche Lufthansa hat sich am 1. April zum dritten Male der Tag gejährt, an dem sie nach zehnjähriger Pause als wiedererstandene nationale deutsche Luftverkehrsgesellschaft den Flugbetrieb aufnehmen konnte. In diesen drei Jahren hat sie eine gute Vorarbeit geleistet, um zu ihrem Teil in dem Konzert der internationalen Luftverkehrs-Konkurrenz mitwirken zu können.

Leider hat die Lufthansa aber noch viele innerbetriebliche Schwierigkeiten zu überwinden, die zum großen Teil aus der mäßigen Kapitalausstattung stammen, mit der diese Gesellschaft an den Start ging. Solangsam beginnt sich nämlich bei der Industrie der Bundesrepublik, insbesondere aber bei der im Neuaufbau begriffenen Luftfahrtindustrie und auch bei den ausländischen Luftverkehrsgesellschaften, herumzusprechen, daß die Deutsche Lufthansa ihre führenden Mitarbeiter schlecht bezahlt. Bezirksverkaufsleiter in der Bundesrepublik verdienen weniger als ein Arbeiter im Volkswagenwerk; verantwortliche Repräsentanten des Unternehmens im Ausland liegen mit ihren Gehältern und der ihnen zur Verfügung stehenden Aufwandsentschädigung weit unter dem Besoldungsniveau ihrer Kollegen von anderen europäischen Luftverkehrsgesellschaften, mit denen sie in scharfem Konkurrenzkampf liegen. Es ist ihnen nicht im entferntesten möglich, ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen, um „am Kunden“ zu bleiben. Abteilungsleiter des Unternehmens müssen sich, obgleich die Entscheidungen, die sie zu treffen haben, nicht selten Millionenwerte umspannen, mit einem Bruchteil dessen monatlich begnügen, was ihre Kollegen in gleicher Position bei anderen Aktiengesellschaften erhalten. Zudem sind die Reisekostenvergünstigungen derart Zudem daß stets nur die Wahl zwischen einem drittklassigen Hotel oder der Kostendeckung aus der eigenen Brieftasche bleibt...

Der Vorwurf, hier Sparsamkeit amfalschen Platze zu betreiben, vermochte den Vorstand der Lufthansa bisher nicht umzustimmen. Unter Berufung auf den ideellen Wert jeglicher Arbeit für die Luftfahrt und unter dem Hinweis, daß „erst die Durststrecke“ des Unternehmens überwunden weiden müsse wurde jeder Vortrag über die teilweise kritische finanzielle Situation der leitenden Angestellten des Unternehmens bislang ad acta gelegt. Selbst wenn der Eindruck vorherrscht, daß der Vor stand des Unternehmens sich scheut, einem Auf sichtsrat gegenüber, der sich zu 90 v. H. aus Beamten zusammensetzt, Gehaltsforderungen vertre ten zu müssen, die nun einmal dem Besoldungs niveau großer Industrieunternehmen entsprechen, so sollte doch nicht übersehen werden, in welchen Gefahrenbereich sich ein Unternehmen vom Range der Lufthansa bei einer derartigen Handhabung dieser Frage begibt. Angesichts des großen Mangels in der Industrie an wirklich brauchbaren kaufmännischen, organisatorischen und technischen Spitzenkräften, besteht die akute Gefahr der Abwanderung unzufriedener leitender Mitarbeiter ohne Aussicht auf gleichwertigen Nachwuchs.

Hier etwa mit dem Argument zu operieren, man habe, da es sich um ein vornehmlich vom Bund (wenn auch mehr schlecht denn recht) finanziell getragenes Unternehmen handle, selbst in Gehaltsfragen Rücksicht auf den Steuerzahler zu nehmen, ist ebenso kurzsichtig wie fehl am Platze, wenn dadurch dem (in praxi Eigentum des Steuerzahlers darstellenden)Unternehmen Spitzenkräfte verlorengehen können, die nur von zweit- und drittrangigem Personal zu ersetzen sind. Fiskalisches Denken in der Betriebsführung staatseigerier Unternehmen ist, so lehrt die Erfahrung, stets ein Passivposten in der Bilanz. Kleine Posten in der Firmen-Haushaltsplanung können, auf lange Sicht, Belastungen bescheren, die bei Kostenplanungen mit kaufmännischem Kalkül von vornherein vermieden worden wären. Kurt W. Streit.