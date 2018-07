An festverzinslichen Papieren konnten im vergangenen Jahr für über 4,2 Mrd. DM abgesetzt werden, gegenüber nur 2,6 Mrd. DM im Jahre 1956. Es ist aber nicht der kräftige Zuwachs, der hier imponiert, sondern viel wesentlicher ist die breitere Streuung, die in den letzten Monaten erreicht werden konnte. Wenn auch der Betrag, der von sogenannten Kleinzeichnern abgenommen wird, immer noch recht gering ist und der weit überwiegende Teil der Rentenwerte an Banken, Kapitalsammelstellen und Sozialversicherungen geht, so besteht doch kein Zweifel darüber, daß der Gedanke des Wertpapiersparens wieder festen Fuß gefaßt hat. Der Sparer hat erkannt, daß der Sparvorgang keineswegs mit dem (meist vorübergehenden) Konsumverzicht abgeschlossen sein darf. Heute kommt es mehr denn je auf eine möglichst hohe Verzinsung an, aus der man nicht nur einen allfälligen Kaufkraftschwund unserer Währung und – wenn erforderlich – auch die Vermögensteuer decken kann. Darüber hinaus muß auch ein annehmbarer Überschuß herausgewirtschaftet werden. Geld, meine verehrten Leser, ist keine tote Sache, die man in den Strumpf steckt. Mit dem Geld kann man Geld verdienen, also seine laufenden Bezüge aufbessern. Daß sich dieses Ziel auch erreichen läßt, soll Ihnen unser heutiges Gespräch zeigen.

Wer festverzinsliche Wertpapiere kaufen will, muß sich zunächst über seine steuerliche Situation klarwerden. Nehmen Sie es bitte keinem Mann am Bankschalter übel, wenn er sich, bevor er Ihnen Anlagevorschläge unterbreitet, eingehend über Ihre Einnahmen und Vermögensverhältnisse orientiert. Sind Sie beispielweise lohnsteuerpflichtig mit einem Jahreseinkommen unter 24 000 DM und verfügen Sie über keine Nebeneinkünfte über 600 DM jährlich, dann sind bei Ihnen die Zinsen aus den tarifbesteuerten Anleihen und Pfandbriefen steuerfrei, solange sie 600 DM nicht überschreiten. Zu den tarifbesteuerten Anleihen gehören alle jetzt herauskommenden siebenprozentigen Emissionen.

Daß es aber auch interessant sein kann, bereits im Handel befindliche höherverzinsliche Papiere zu erwerben, erfährt man, wenn man sich die Rendite dieser Papiere ansieht. Es gibt einige 8 %ige Industrie-Anleihen, bei denen sich die Rendite unter Berücksichtigung der mittleren Laufzeit und des über pari liegenden Kurses bis auf 7,68 v. H. stellt. Allerdings muß man wissen, daß die meisten dieser Anleihen mit einer Kündigungsklausel ausgestattet sind, die es dem Schuldner erlauben, die Anleihe bereits nach 5Jahren zurückzuzahlen. Anleihen, die im vergangenen Jahre begeben wurden, sind danach also schon 1962 rückzahlbar. Von der Rückzahlung werden sicherlich viele Gesellschaften dann Gebrauch machen, wenn im Jahre 1962 der marktübliche Zinssatz unter 8 v. H. liegt. Die vorzeitige Rückzahlung beeinträchtigt natürlich die Renditerechnung, weil ja bei der Rückzahlung zu 100 v. H. ein Verlust entsteht (die achtprozentigen Anleihen notieren heute alle über 100 v. H.).

Interessanter ist dagegen die 6 1/2sprozentige Anleihe der Industriekreditbank von 1955, die zu 94 v. H. erhältlich ist. Unter Berücksichtigung der mittleren Laufzeit (Tilgung 1960–1967) hat das Bankhaus C. G. Trinkaus in einer jetzt herausgekommenen Schrift über die Rentenwerte eine Rendite von 8,04 v. H. errechnet. In diesem Falle ist ein Rückzahlungsgewinn sicher.

Für den Abschluß steuerbegünstigter Wertpapier-Sparverträge, die nur noch für 1958 möglich sind, bieten sich siebenprozentige Schiffspfandbriefe an. Sie werden zu 99 v. H. abgegeben. Hier ergibt sich eine Rendite von 7,12 bis 7,14 v. H.; sie wird noch höher durch Ihre persönliche Steuerersparnis.

Wer mit seiner Einkommensteuer in der Spitze über 30 v. H. hinauskommt, wird sich den Kauf solcher Papiere überlegen müssen, bei denen mit der Kapitalertragsteuer von 30 v. H. alle Steuern abgegolten sind. Von dieser Rentengattung gibt es 8, 7 1/2, 7, 6 1/2 und 6prozentige Papiere. Für den eigentlichen Wertpapiersparer gilt wieder das eingangs Gesagte: möglichstkeine festverzinslicheWerte kaufen, die über pari notieren, weil hier ein sicherer Kursverlust bei der Rückzahlung in Aussicht steht. (Aber auch hier gibt es Ausnahmen, weil einige Emissionen zu 102 und 103 v. H. zurückgezahlt werden). Für Firmen ergeben sich bei „Über-Pari-Emissionen“ gesonderte Überlegungen, denn bei ihnen können Rückzahlungsverluste über Geschäftsausgaben abgebucht werden. Ohne auf einzelne Emissionen einzugehen, darf ich Ihnen sagen, daß man sich bei den Papieren, die der 30prozentigen Kapitalertragsteuer unterliegen, steuerfreie Rendite bis zu 5,72 v. H. ausrechnen kann.

Von den Papieren, deren Zinserträgnisse völlig steuerfrei sind, verdienen die verschiedenen Auslandsbonds gegenwärtig eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Diese Papiere haben eine relativ kurze Laufzeit. Das Fragezeichen liegt bei ihnen in dem Währungsrisiko. In den Dollar-Serien der Auslandsbonds, wo man kein solches Risiko sieht, ist die Rendite infolgedessen auch schon den gleichwertigen deutschen Papieren angepaßt. Anders steht es dagegen mit den Pfund-Anleihen. Hier lassen sich immerhin Renditen erzielen, die zwischen 7 und 7,90 v. H. (steuerfrei) liegen. Dabei ist im Augenblick die Gefahr, daß das englische Pfund abgewertet werden könnte, kaum vorhanden. Der Nachteil bei den Auslandsbonds liegt in ihrer Knappheit, das heißt, kleine Aufträge können den Kurs schon nach oben beeinflussen. Unter diesen Umständen ist es empfehlenswert, wenn Sie Ihrer Bank beim Kauf eine gewisse Bewegungsfreiheit sowohl im Kurs als auch in der Auswahl der Papiere einräumen.

Bis zum nächstenmal! Ihr Securius