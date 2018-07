... daß ein Kraftfahrer, der sich aus eigenem Antrieb zur Abnahme einer Blufalkoholprobe auf der Polizeistation in Brühl einfand, zu zwei Wochen Gefängnis mit Bewährung verurteilt wurde, weil er den kurzen Weg zum Revier bei 1,9 pro Mille mit seinem Fahrzeug zurückgelegt hatte.

... daß der Chef des Fürstenhauses Wittelsbach, Herzog Albrecht, erfolgreich gegen die Mitführung einer von Bele Bachem entworfenen Lola-Montez-Figur beim Münchener Achthundert-Jahrfeier-Festumzug protestierte. Die königliche Mätresse Ludwig I. sei, machte er geltend, „ein Schandfleck der bayerischen Geschichte“ gewesen.

... daß am Osterbekweg in Hamburg ein Verkehrsschild „Sackgasse“ aufgestellt wurde, obwohl die Strafe gar keine Sackgasse ist. Durch diese Täuschung sollen die Kraftfahrzeuge am Durchfahren der Strafe gehindert und in andere Strafen umgelenkt werden.