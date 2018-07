Inhalt Seite 1 — Zufluchtsort für müde Zeitgenossen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinrich David

Die ham mir jesagt: Bertrich jibts doch jarnich“ berichtete kopfschüttelnd ein alter Berliner, als er vor zehn Jahren nach langer Irrfahrt in Alf an der Mosel angekommen, mit einer Autodroschke nach Bertrich gefahren und hier endlich im Vorzimmer des Kurdirektors angelangt war. „Bertrich gibt es gar nicht!“ – das war damals die einhellige Meinung der Fremdenverkehrsfachleute. Im Bundesbahn-Kursbuch fand sich der Name nicht und so war es durchaus verständlich, daß jenem Kurgast am Fahrkartenschalter so entmutigende Auskunft gegeben wurde.

Ein Bad ohne Eisenbahn, ohne Durchgangsstraße, ohne engere Geschäftsverbindung zu den großen Autobus-Unternehmen, die an jedem Wochenende ein paar tausend vergnügungssüchtige Bewohner des Rhein-Ruhrgebiets „verplanen“ – ein Bad ohne das, was man „Fremdenindustrie“ nennt, wie konnte es die letzten zehn Jahre überdauern?

Nun, Bertrich ist inzwischen ganz offiziell in das Bundesbahn-Kursbuch aufgenommen worden; man kann Fahrkarten dorthin lösen; von der D-Zug-Station Bullay bringt ein Omnibus den Kurgast in die Stille des alten und sich doch immer wieder verjüngenden Badestädtchens. Aber sonst ist alles beim alten geblieben: kein Bahnhof, keine Autokarawanen, keine Stimmungslokale, keine Sonntagsurlauber mit Strohhüten, kein Motorradgeknatter – zwischen Eifel und Mosel ein Zufluchtsort für diejenigen Zeitgenossen, denen, mögen sie krank oder gesund sein, der Kopf als wertvollster Körperteil gilt. So jedenfalls sieht die Kurverwaltung ihre Aufgabe, und darauf richtet sie sich ein. Aber – wohlgemerkt, wir sprechen jetzt noch nicht von den „Indikationen“ des Bades – außer dem Kopf kommt auch noch das Herz in Frage, sofern man es als den Sitz der Seele ansieht. Und da hat Bertrich mit Neuerungen aufzuwarten.

Vor einigen Tagen nämlich wurde der neu hinzugewonnene Teil des Kurbezirks eingeweiht; eine Sippschaft alter Kastanien mußte fallen, dafür entstand die Rosenrabatte. Die neue Anlage nennt sich „Alleegarten“; das Gelände trug den Namen schon früher, aber jetzt ist etwas Besonderes daraus geworden: die Wandelhalle wurde verlängert, ein Arkadengang neu errichtet, dem gründlich renovierten Kurhotel eine Kaffeeterrasse hinzugefügt und ein freundlicher Park in die neue Gebäudegruppe hineinkomponiert.

Aber diese Anbauten beeinträchtigen keineswegs die Geschlossenheit der alten Bauten aus den Tagen des Trierer Kurfürsten Clemens Wenzeslaus. Das „Schlößchen“, das er den Bertrichern hinterließ, ist nach wie vor der Mittelpunkt des Kurlebens. Hier huldigte Alexander von Humboldt der Bergquelle, um derentwillen er diese verwunschene Residenz der Genesenden ein „mildes Karlsbad“ nannte. Hier oben in dem intimen, dennoch würdevollen Kursaal rezitierte Eugen Klopfer kurz vor seinem Tode den Faust, hier suchte nach dem letzten Kriege noch einmal François-Poncet im Kreise seiner Mitarbeiter nach dem verlorenen Paradies der rheinisch-moselländischen Selbstherrlichkeit, das er nicht mehr finden konnte, weil es mit Clemens Wenzeslaus in den Stürmen der napoleonischen Zeit untergegangen war.

Ja, auf Clemens Wenzeslaus kann man ruhig eine Flasche Mosel leeren – sei es Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr oder Bernkasteler Doctor, sofern der Bertricher Doktor nichts dagegen hat. Und die Arbeiter, die den neuen Alleegarten anlegten, waren durchaus nicht erstaunt, als die Verwaltung des Bades ihre Wünsche historisch begründete: „Meine Herren, wir arbeiten hier gelegentlich noch unter den Augen von Clemens Wenzeslaus, und er erwartet, daß wir es gut machen ...“