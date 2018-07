Auf lange Sicht sei zwar mit einem weiteren Sinken des Zinssatzes am Rentenmarkt zu rechnen, doch ist die Zeit für den Übergang zu einem Pfandbrieftyp von weniger als 7 v. H. erst reif, wenn der 7-prozenter noch länger und in größeren Beträgen nahe bei pari oder zu pari abgesetzt werden kann. Diese Auffassung vertrat Dr. F. W. Kärcher in der Hauptversammlung der Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, München. Zur besseren Bedienung der Pfandbriefkäufer und Darlehensnehmer verriet er das mit Erfolg angewandte Rezept des Instituts, zweispännig zu fahren, nämlich einen Typ mit höherem Zins und niedrigerem Disagio neben einem anderen mit niedrigerem Zins und höherem Disagio zu führen. Dr. Kärcher bestritt, daß der Erwerb festverzinslicher Wertpapiere immer nur als Zwischenanlage augenblicklich beschäftigungsloser Gelder zu werten sei und unterstellte, daß solche Rentenwerte in entsprechendem Umfang als Bodensatz in Form von fonds roulants in den Portefeuilles der Banken und Industrie verbleiben würden. Gegen eine grundsätzliche Reform der Gewinn- und Verlustrechnung im Sinn des Übergangs zum uneingeschränkten Bruttoprinzip machte Dr. Kärcher geltend, daß eine solche Rechnung im Gemeinsamen Markt wegen ihrer Einsichtmöglichkeit in die Kalkulationsgrundlagen Wettbewerbsnachteile gegenüber Partnerländern brächte, die am Nettoprinzip festhielten. Kritik an der Auffassung, eine unzureichende Spartätigkeit trage Schuld an der zu geringen Beschränkung der Konsumgüternachfrage und damit an Preiserhöhungen, übte Max Geiger. Es ist nicht Aufgabe des Sparers, auch noch Wirtschaftspolitik zu treiben. Der Staat habe seine Maßnahmen der jeweiligen Sparquote anzupassen. Die Preiserhöhungen seien zum großen Teil nicht durch die Nachfrage, sondern durch die Kosten bedingt. Deshalb trägt die Lohnpolitik eine besondere Verantwortung. Die Sparförderungspläne der Regierung dürften wohl das Konten-, kaum aber das Wertpapiersparen beleben. Geiger machte erneut den Vorschlag zur Einführung anonymer Konten und Depots und kritisierte die steuerliche Benachteiligung des privaten Bankgewerbes im Spargeschäft gegenüber den Sparkassen. t. r.