Von Klaus Harpprecht

Omaha, Nebraska, im April

Hier, hinter der langgestreckten, nüchternen, nichtssagenden Fensterfront dieses flachen Gebäudes verbirgt sich also das Gehirn der westlichen Verteidigung! Hier also wird, wenn es dazu kommen sollte, in einer Spanne von Sekunden das tödliche Signal in alle Welt geschickt! Von hier aus kann also ein General mit einer Gruppe von Assistenten den Mechanismus der Vernichtung lenken, der uns in Schrecken versetzt! Hier, nicht weit vom geographischen Zentrum der Vereinigten Staaten, ist der Mittelpunkt eines Netzes von unsichtbaren Strängen, an deren Enden jene riesenhaften Vögel hängen, die die Last der Wasserstoffbombe tragen...

Selbst an Ort und Stelle fällt es mir schwer, jener Wirklichkeit ganz bewußt zu werden. Denn die Landschaft im Herzen des Mittleren Westens scheint sich gegen jedes Geheimnis zu wehren. Alles ist trocken und weit. Feiner Staub zieht, von einem leichten Wind getrieben, über unbegrenzte Felder, die sich graubraun in der Sonne des Vorfrühlings strecken. Da und dort halten ein paar weiche Hügel den Blick fest; weit hinten dämmert dürrer Waldsaum am Ufer des Missouri.

Im Hauptquartier der Strategischen Luftwaffe geht man „ohne Umstände“ mit dem Gast aus Deutschland um. Er wird mit freundlicher Sachlichkeit empfangen, und schon umschließt ihn ein karges Zimmer im Quartier der „kommandierten Offiziere“, wo er sich selbst und seinen Kasernen-Erinnerungen überlassen bleibt.

Er bleibt allein, bis er zum Nachtmahl gerufen wird. Spät abends bringt eine Kellnerin aus Berlin ihn in der Offiziersbar dann mit einigen ihrer Dauerkunden ins Gespräch, in ein herzhaftes, nicht sehr klares, dafür aber überaus maskulines Gespräch unter „Ehemaligen“ – mit kräftigen Hieben auf die Schulter und „Da habt ihr Hunde mich über Lüneburg abgeschossen“. Das kennt man. Es besagt nicht viel; es besagt auf keinen Fall etwas Verdächtiges. Es bestätigt wieder einmal, daß Soldaten zum Haß unbegabt sind. Wahrhaftig, nicht Haß macht Soldaten gefährlich, sondern die Sachlichkeit des Vernichtungsgesdiäftes, das auch mit großer Freundlichkeit des Gemüts betrieben werden kann.

Die Instrumente des Kriegshandwerks haben sich grauenhaft verändert. Aber was ist mit den Menschen, die sich ihrer bedienen? Wie schützt man sie und uns vor ihren Unzulänglichkeiten? Als ich, um Mitternacht, die sorgsame Ordnung des Bettenbaues in eine menschliche Liegestatt verwandle, weiß ich, daß dies die entscheidende Frage ist.