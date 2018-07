Die jüngste Tochter der August Thyssen-Hütte, die Deutsche Edelstahlwerke AG‚ Krefeld, hat sich die sehr lebhaften Diskussionen über ihre vorjährige Ertragsverteilung zu Herzen genommen, für das jetzt abgeschlossene Geschäftsjahr 1956/57 schlägt die Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW) ihren Aktionären auf der am 17. April 1958 stattfindenden Hauptversammlung vor, eine Dividende von 10 (8) v. H. auf das Aktienkapital von 41,4 Mill. DM zu verteilen. Das Grundkapital der Gesellschaft befindet sich – wie wir bereits in unserer Besprechung des ATH-Abschlusses berichtet haben – inzwischen zu 94 v. H. im Portefeuille der August Thyssen-Hütte AG, Duisburg; die restlichen 6 v. H. teilen sich noch etwa 4400 Aktionäre, wovon wiederum fast 90 v. H. durch Banken vertreten werden. Der Abschluß eines Organvertrages mit der Thyssen-Hütte ist nach den Erläuterungen, die der Aufsichtsratvorsitzende des Unternehmens, Dr. Heinz Gehm, anläßlich der Bilanzbesprechung vor der Presse abgab, nicht vorgesehen. Ein Organschaftsverhältnis habe nur Sinn – so hieß es –, wenn „erhebliche Lieferbeziehungen“ bestünden! Im Falle DEW–ATH handle es sich aber lediglich um „Beträge, die nicht ins Gewicht fallen“.

Die Erhöhung der Edelstahl-Dividende ist insofern bemerkenswert, als sie mit einem tatsächlichen Rückgang der Erträge‚ der sich in dem von 3,31 auf 4,14 Mill DM erhöhten Reingewinn nicht widerspiegelt, zusammenfällt. Der Fremdumsatz des Unternehmens stieg im Berichtsjahr um etwa 8 v. H. auf 472 (436) Mill. DM. Die Umsatzsteigerung kam fast ausschließlich aus dem Exportgeschäft, das mit 71 (50) Mill. DM oder 15 (11,6) v. H. am Gesamtumsatz beteiligt war. Auf die Erlösrechnung hat sich diese Entwicklung jedoch nicht ausgewirkt, da es beim Export von Edelstahl, wie die Verwaltung betont, nie höhere Preise als im Inland gegeben hat.

Der nahezu unveränderte Rohertrag in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung von 155 (154,8) Mill. DM wird mit erheblichen Verteuerungen bei den Einsatzstoffen begründet. Ein anderes Bild in der Ertragsrechnung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen dadurch, daß eine Zuführung zum Pensionsfonds (i. V. fast 10 Mill. DM) in diesem Jahr unterlassen wurde. Wenn berücksichtigt wird, daß bei einer Erhöhung der Aufwendungen für Löhne und Gehälter auf 79,4 (72,5) Mill. DM die sozialen Leistungen von 26,1 auf 17 Mill. DM zurückgegangen sind, darf die Ausschüttung einer 10prozentigen Dividende für das vergangene Geschäftsjahr als ein gerechtes Ergebnis für die Anteilseigner bezeichnet werden.

In dem verringerten Investitionstempo schlägt sich bei den Deutschen Edelstahlwerken die Tatsache nieder, daß sich der technische Zuschnitt des Konzerns allmählich dem erreichbaren Ziel nähert. „Wir gehen Wege“, so betonte Dr. Gehm, „wie sie in der amerikanischen Edelstahlindustrie üblich sind ...“ Mit den Rekordinvestitionen des vergangenen Geschäftsjahres in Höhe von 69,2 Mill. DM ist das umfangreiche Investitionsprogramm der letzten Jahre im wesentlichen abgeschlossen. Im laufenden Jahre sollen 30 Mill. DM investiert werden. Danach wird mit kleineren Raten gerechnet. Die Rohstahlkapazität des Werkes liegt gegenwärtig bei 400 000 t. Im Berichtsjahr betrug die Erzeugung 348 000 (315 000) t, davon Elektrostahl 273 000 (244 000) t.

Die Anlagen der DEW sind im neuen Geschäftsjahr voll beschäftigt. Umsätze und Auftragseingänge halten sich die Waage. Wenn auch der gegenwärtige Auftragsbestand, der für 4 Monate ausreicht, um etwas mehr als eine Monatsmenge unter dem des Vorjahres liegt, so rechnet die DEW-Verwaltung doch mit einer Auftragssteigerung in nicht allzu ferner Zukunft. nmn.