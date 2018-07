Von Marianne Regensburger

Frankreich ist heute das interessanteste Land Europas, weil hinter all seinen Schwierigkeiten stets noch die außerordentlich lebendige Auseinandersetzung aufleuchtet, mit der es ihnen begegnet. Mehr hoch: Zum Teil erwachsen Frankreichs Schwierigkeiten geradezu aus der Intensität seiner geistigen und moralischen Reflexion über seine politische Wirklichkeit. Rudolf von Albertini hat die Vorgeschichte der gegenwärtigen Auseinandersetzungen – etwa der endlosen Debatte über das Verhältnis von Legislative und Exekutive, das bei der immer wieder verzögerten Verfassungsreform eine so große Rolle spielt – zusammengestellt:

Rudolf von Albertini: „Freiheit und Demokratie in Frankreich.“ Verlag Karl Alber, Freiburg/München; 369 S., 23,80 DM.

Das geschieht in einer Auswahl der wichtigsten Stellen aus den wichtigsten Werken der politischen Denker und der Staatsrechtler Frankreichs von 1814 bis 1944. Der Autor vermerkt dazu im Vorwort, daß die Wahl der Autoren und die Auslese der Texte nicht systematisch erfolgt sei. Es ist verständlich, daß hier – wie bei jeder Auswahl – nicht alle und alles berücksichtigt werden konnte.

Als Motto hat Albertini die Worte Robert Redslobs gewählt, Frankreich sei das große konstitutionelle Laboratorium Europas gewesen und es gäbe kaum ein Experiment, das es nicht unternommen habe. Die Liebe der Autoren von de Maistre über Tocqueville, Renan, Comte, Sorel bis beinahe zur Gegenwart bestätigt Redslobs Worte, zumindest soweit es sich um Experimente des Denkens über Staat und Gesellschaft handelt. Albertini meint, daß Frankreichs gegenwärtige Probleme nur zu verstehen sind, wenn man sich eingehend mit der Dritten, Republik befasse. Der Geschichte und den Konflikten der Dritten Republik, die in mannigfachen Variationen Konflikte zwischen „rechts“ und „links“ waren, ist auch der größte Teil des brillanten Essays, der in das Zitatenmaterial einführt, gewidmet.

Es wäre sinnlos, Albertinis Auswahl so zu kritisieren: dies hätte weggelassen werden können und jenes hätte auf keinen Fall weggelassen werden dürfen. Aber ein Hinweis zu diesem Hauptteil des Werkes ist notwendig. Die zitierten Autoren der Resistance sind von einem revolutionären Pathos beseelt, das weit über die Befreiung von den Besatzern hinausreicht und die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen der Zukunft einschließt. Das gilt sogar für de Gaulle, den wir meist als „Halb-Faschisten“ ansehen, und für Bernanos, den wir als betont katholischen Schriftsteller kennen und dessen antifaschistisches und manchmal antiklerikales Manifest „Die großen Friedhöfe unter dem Mond“ beinahe vergessen ist. An diesen Dokumenten ist zu ermessen, wie tief Frankreichs Sturz in die Restauration ist und auch, wie bitter er jene berühren muß, die damals – wie Revolutionäre alle Zeit – auf einen „Neubeginn der Geschichte“ hofften.

Endlich ist noch zu bemerken, daß man sich trotz aller Mühe und Sorgfalt, die Albertinis Auswahl verrät, eines Unbehagens nicht erwehren kann, das nicht dem Werk selbst gilt, sondern der Gattung, der es angehört. Die Auswahl verschafft dem Leser die Illusion, etwas zu wissen, was er nicht weiß, und die Chance, über etwas mitzureden, was er nicht kennt. Sie verführt entweder zur Halbbildung, indem sie vom Quellenstudium ablenkt und sich an seine Stelle setzt, oder sie reizt den Appetit aufs Quellenstudium, ohne ihn zu befriedigen.