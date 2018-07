Die Niederrheinische: Hütte AG, Duisburg, wird ihren freien Aktionären 10 (9) v. H. Dividende ausschütten. Die Dividende ist jeweils an die Gewinnverteilung der August Thyssen-Hütte gekoppelt. Sie liegt immer um 1 v. H. über dem Satz der Muttergesellschaft, die an ihre Aktionäre – wie wir bereits berichtet haben für das vergangene Geschäftsjahr 9 v. H. auszahlen wird. 96 v. H. des 41,4 Mill. DM betragenden Aktienkapitals der Gesellschaft liegen im Besitz der August Thyssen-Hütte. Die Zahlen, die das Unternehmen für ihr Geschäftsjahr 1956/57 (30. 9.) herausgibt, fallen nicht aus dem Rahmen des bei anderen Hüttenwerken Üblichen; auch sind die „verwandtschaftlichen Beziehungen“ zwischen Mutter und Tochter nicht zu verkennen, wenn sie auch in einigen Punkten über eine bloße Familienähnlichkeit hinausgehen.

Die stürmische Umsatzausweitung hat im Geschäftsjahr 1956/57 auch bei der Niederrheinischen Hütte nachgelassen. Es konnte aber nochmals eine Steigerung von 11 v. H. auf 385 (346) Mill. DM erzielt werden. Einschließlich der Niederrhein-Töchter (Westfälische Union AG für Eisen- und Drahtindustrie, Lennewerk Altena GmbH und Eisenwerke Steele GmbH) wurde ein Fremdumsatz von 508 (456) Mill. DM erreicht. An dem wertmäßigen Umsatz der Hütte ist der Export mit 22 v. H. beteiligt gewesen. In einer Pressekonferenz hat die Verwaltung mitgeteilt, daß die Exportmenge dagegen lediglich um 13 v. H. zugenommen habe. Die Exporterlöse müssen also gut gewesen sein.

Die Produktionszahlen haben mit der Umsatz entwicklung, in der die Stahlpreiserhöhung vom Oktober 1956 zum Ausdruck kommt, nicht Schritt gehalten. Nach der sprunghaften Zunahme im Geschäftsjahr 1955/56 brachte das Berichtsjahr bei der Niederrheinischen Hütte AG nur eine verhältnismäßig geringe Produktionssteigerung, da keine wesentlichen neuen Kapazitäten in Betrieb genommen wurden. Die Erzeugung an Stahleisen stieg auf 310 400 (306 600) t; SM Rohstahl blieb mit 389 400 (404 300) t unter der Vorjahrsziffer, während Walzwerkfertigungserzeugnisse 708 000 (688 100) t ausmachten. Der Marktanteil dieses größten deutschen Walzdrahterzeugers konnte im Berichtsjahr auf 32,6 v. H. weiter ausgebaut werden.

In seinen Darlegungen zum laufenden Geschäftsjahr gab der Vorsitzer des Vorstandes, Rudolf Hannesen, einen sehr nüchternen Bericht zur Lage. „Die rapide Entwicklung der letzten Jahre“, so führte Hannesen aus, „konnte nicht so weitergehen; so wollen auch wir uns bescheiden ...“ Die Konsequenz dieser Auffassung ist eine bewußte Drosselung der Investitionen bei Niederrhein, die allerdings diesem Unternehmen auch nicht schwerfällt, denn der Wiederauf- und Ausbau der Hütte ist nahezu beendet. Nach 134 Mill. DM, die diese Gesellschaft in den letzten Jahren – und zwar 10,4 für Beseitigung von Kriegsschäden und 123,6 für Neuanlagen – investiert hat, sollen nunmehr Rationalisierungs- und Qualitätsverbesserung im Vordergrund stehen. Von den noch genehmigten Investitionen in Höhe von 37 Mill. DM wird das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr nur 16 bis 18 Mill. DM einsetzen. I. N.