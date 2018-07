Kaum eine Truppe in der Militärgeschichte dürfte strenger ausgewählt und gründlicher erzogen worden sein als die der Kader-Mannschaften der Strategischen Luftflotte. Allerdings unterscheiden sich die Eigenschaften der select crews sehr von manchen überkommenen Bildern soldatischer Eliten. Romantischer Abenteurergeist, Heldentum und Schneid sind nicht gefragt. Im Gegenteil, man fürchtet solche Eigenschaften eher – und das mit Recht. Statt des Draufgängertums wird Umsicht, statt Lust an der Gefahr wird Vorsicht, statt Bereitschaft zum Risiko ein Höchstmaß an Erfahrung gefordert.

Die Chefs der 685 Elite-Mannschaften sind im Durchschnitt 35 Jahre alt. Mehr als drei Viertel von ihnen haben Familien; sechs von ihnen brachten es sogar zur Würde eines Großvaters. Jugend also gilt hier keineswegs als unbedingter Vorzug. Körperliche Tauglichkeit ist eine Voraussetzung des Dienstes in der Atomflotte, doch nicht einmal die wichtigste. Bewährung und Übung sind die entscheidenden Argumente: Die Mitglieder der Elite-Mannschaften haben durchschnittlich 4178 Stunden Flugzeit hinter sich gebracht. 62 v. H. verfügen über Kampferfahrung aus dem zweiten Weltkrieg und dem Feldzug in Korea.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist die Dauer der Zusammengehörigkeit der einzelnen Mannschaften: sie beträgt heute im Durchschnitt 27 Monate. Manche Besatzungen fliegen seit fünf, sechs und mehr Jahren zusammen. Die Besatzungsmitglieder sollen einander in- und auswendig kennen; jeder soll mit den persönlichen Schwierigkeiten und Eigenschaften des anderen vertraut sein. Die Bildung dieser „Soldatenfamilien“ wird für die wirksamste psychologische Sicherung gegen jede Art von „Kurzschlüssen“ gehalten, die im schlimmsten Fall unsere ganze Welt in Brand stecken könnten. Niemand unterschätzt diese Gefahr, die in der Summe der erdrückenden seelischen Belastungen durch einen harten Dienst und eine ungeheuerliche Verantwortung oft genug die Grenze des Erträglichen erreicht. Zwölf Stunden rasenden Fluges über Kontinente mit der bösen Last von Wasserstoffbomben an Bord sind kein Touristenerlebnis, sondern eine physische und psychologische Strapaze, die nur dank einer besonderen Disziplin und Tapferkeit des Geistes bestanden werden kann. Die Qualität der Kameradschaft bedeutet hier eine unersetzliche Lebenshilfe; doch es wäre bedenklich, würde auf den strategischen Basen eine Art soldatischer Orden gezüchtet, der erfüllt wäre von den fragwürdigen Idealen einer „Männergemeinschaft“. Darum ist es eine Empfehlung für den Dienst in der Atom-Flotte, wenn ein Flieger Frau und Kinder hat. Doch soll auch vermieden werden, daß die Familien unter den Nervenspannungen der Piloten leiden. Darum wird kein Flieger nach der Rückkehr von einem Flug sofort in die eigenen vier Wände entlassen: Jeder setzt sich für ein, zwei Stunden in die Sauna, läßt sich massieren und schläft ein halbes Stündchen – erst dann mag er nach Hause gehen. Die medizinische Überwachung ist ausschließlich den Spezialärzten dieser Truppe anvertraut. Jeder Atomflieger ist verpflichtet, keine Medikamente, vor allem keine Narkotika, oder „Tranquilizers“ einzunehmen, die ihm nicht von seinem Arzt verordnet werden. 24 Stunden vor der Einsatzbereitschaft herrscht striktes Alkoholverbot.

Die Ergebnisse dieser Erziehungs- und Überwachungsmethoden sind erstaunlich: Im Jahre 1950 erlitt die Strategische Luftwaffe 54 Unglücksfälle pro 100 000 Flugstunden, 1957 waren es in der gleichen Zeit nur noch fünf – trotz eines gewaltigen Anstiegs der Zahl der Flugzeuge, der Flugstunden und trotz des Übergangs zu Düsenmaschinen, vor allem trotz der komplizierten Mechanik des Auftankens in der Luft. Zur Zeit wird Tag für Tag alle dreieinhalb Minuten ein Flugzeug der Atomflotte in der Luft mit Brennstoff versorgt. 1956 wurden 250 Millionen Gallonen in der Luft getankt – ohne einen Unglücksfall. Das vermittelt eine Vorstellung, welcher Teil der strategischen Flotte stets im Dienst ist.

Für die Mannschaften heißt dies, daß sie sich in einem stetigen Examen befinden, und zwei Stichworte bezeichnen die Tugenden, die von einem Atomflieger verlangt werden: ein Höchstmaß an technischer Erfahrung und menschlicher Reife. – Dies alles macht die menschliche Wirklichkeit aus, die hinter dem Schlagwort vom „Atomtod“ und vor der tatsächlichen Gefahr des Atomkrieges steht – wenigstens im Westen.

Die Frage nach unserem Gewissen ist oft bemüht worden. Man vergaß dabei zuweilen, an das Maß der Verantwortung zu denken, das die Männer tragen, die das Instrument der Vernichtung verwalten und bewachen. Diese Männer wären erstaunt, erführen sie von dem Aufruhr mancher Emotionen in der Bundesrepublik. Es würde ihnen nicht leichtfallen, die Motive unseres, des bundesdeutschen Protestes zu verstehen. Sie sind nämlich der Meinung, daß ihr Dienst bis heute die Freiheit und Sicherheit des Westens – und damit die deutsche Freiheit – garantiert hat und garantiert. Sie sagen nicht, daß es gut wäre, wenn dann und wann ein Wort – nicht des Dankes, aber vielleicht des Respektes fallen würde. Vielleicht denken sie es. Sie sagen ja auch nicht, daß sie die Probe der Verantwortung zuverlässiger und zugleich bescheidener bestanden haben als es jemals eine Weltmacht in unserer Geschichte vermochte. Sie reden überhaupt nicht viel über ihr Gewissen. Sie sind nur gewissenhaft.