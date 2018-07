Den Abbruch „nichtssagender alter Scharteken“, die den Verkehr behindern, forderte kürzlich ein energischer Leser einer Münchner Tageszeitung mit imponierender Entschiedenheit. Gemeint waren damit (und namentlich aufgezählt) eine Reihe noch erhaltener ehemaliger Stadttore und andere ehrwürdige Baudenkmäler, die mit Recht als „Wahrzeichen“ der Stadt gelten und die bei der Planung des Neuaufbaus geflissentlich respektiert wurden.

Diese Meinungsäußerung eines Mannes, der vermutlich stolz auf seine fortschrittliche Gesinnung ist, hat als Symptom eine weit über das lokale Interesse hinausreichende Bedeutung. Sie zeigt mit brutaler Offenheit, bis zu welchem Grade ein. gewisser Typ des „Menschen von heute“ bereit und entschlossen ist, dem Götzen des praktischen Nutzens und insbesondere dem Phantom des „Verkehrs“ schlechthin alles aufzuopfern, was den Vorrechten des Nutzens Schranken auferlegt und selbst für sich keinen Nützlichkeitswert nachweisen kann.

Es wäre närrisch, die tatsächlichen Erfordernisse der Verkehrssicherheit und -beweglichkeit zu ignorieren. Daran denkt ja auch kein vernünftiger Mensch. Aber wir sind auf dem Wege, ein Gespenst „Verkehr“ zu kultivieren, dessen berechtigte und unberechtigte Ansprüche jedem anderen menschlichen Anspruch vor- und übergeordnet werden sollen. Insbesondere den Ansprüchen auf Freuden des Auges oder gar auf so merkwürdige Bedürfnisse wie das nach der individuellen Physiognomie einer Stadt und so „unbegreifliche“ Gefühle wie das für das organisch Gewachsene, das geschichtlich Gewordene eines Stadtbildes. Daß dergleichen nichts mit Sentimentalität zu tun hat, daß vielmehr auch seine konsequente Nichtachtung die Strafe allmählicher seelischer Verarmung, am Ende vielleicht völliger Verödung steht, das werden Leute wie jener Briefschreiber erst verstehen, wenn es zu spät ist; vielleicht aber auch dann nicht. Es geht dabei übrigens auch nicht etwa um nur „ästhetische“ Werte (über die sich jeweils streiten ließe), sondern um den Wert der „Behausung“ in einem tiefergreifenden, gewichtigen Sinne.

In Amerika hat man schon begonnen, einzusehen, daß gerade die rücksichtsloseste „Verkehrsplanung“ die Problematik der totalen Motorisierung nicht löst – sondern sie immer weiter treibt. Berufene Experten haben dort festgestellt, daß der Verkehr immer im gleichen Grade mit erneuter Steigerung nachdrückt, in welchem ihm sozusagen „gehorcht“ wird. Und so wird es dort wohl bald modern sein, die Lösung auf dem entgegengesetzten Wege zu suchen: nämlich indem man auch dem „Verkehr“ einmal gewisse, durchaus tragbare Beschränkungen zumutet und seinen Anspruch auf Terrorisierung des gesamten übrigen Lebens bestreitet.

Bei uns aber sehen noch viele Zeitgenossen ihren Stolz darin, zu bedauern, daß die Bomben des zweiten Weltkriegs noch einiges übriggelassen haben.

Merker