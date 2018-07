Nach sowjetischen Angaben haben während der letzten Wochen 41 000 Soldaten der in der Ostzone stationierten Roten Armee den Weg nach Hause angetreten. Noch immer stehen freilich 360 000 Mann sowjetischer Truppen zwischen Elbe und Oder – aber von dieser Zahl reden die Russen nicht. Um so mehr Propagandakapital versuchen sie indes aus dem Abzug der 41 000 zu schlagen. In zehn mitteldeutschen Städten zogen sie große Abschiedsparaden auf, zu denen auch alliierte Offiziere eingeladen waren.

Das Schema der Abschiedsparaden war überall dasselbe. Aufmarsch und Parade auf dem Markt- oder dem früheren Adolf-Hitler-Platz, der heute Ernst-Thälmann-Platz oder Wilhelm-Pieck-Straße heißt. Sowjetische und deutsche Militärkapellen, Kompanien der nationalen Volksarmee, bewaffnete Kampfgruppen, die Feuerwehr, die FDJ, Mädchen mit Blumen, fähnchenschwenkende Kinder und Reden – mindestens ein halbes Dutzend Reden, jede entweder ins Russische oder aus dem Russischen übertragen. Friede, deutsch-sowjetische Freundschaft, Befreiung und Hilfe durch die roten Brüder der Sowjetarmee, Dank und Gruß an die Sowjetunion und das Weltfriedenslager – das war ihr Tenor. Dabei kam heraus, daß die russischen Truppen in den letzten Jahren wiederholt bei Hochwasser, bei Feuersbrünsten, bei Unfällen anständige und menschliche Hilfe geleistet haben.

Auf die Ansprachen folgten die Nationalhymnen und der Vorbeimarsch. Die alliierten Offiziere und westlichen Pressevertreter, jeweils auf einer kleineren Seitentribüne untergebracht, salutierten bei der sowjetischen Hymne, nicht aber bei der Becher-Eisler-Hymne der Sowjetzone. Dafür revanchierten sich die paradierenden Einheiten mit einem „Augen gerade aus“, bevor sie die Seitentribüne erreichten, nachdem sie zuvor mit „Augen rechts“ die Haupttribüne mit dem sowjetischen Kommandierenden General gegrüßt hatten. „Bei unsrer Hymne kennen sie uns nicht, aber sonst bezeigen die alliierten Militärs außerordentliches Interesse für uns“, ließ sich ein Luftwaffenoffizier der „Nationalen Volksarmee“ dazu vernehmen.

Die Sowjets freilich kamen den Mitgliedern der alliierten Militärmissionen mit auffälliger Höflichkeit entgegen. Auf Spruchbändern wurden die westlichen Offiziere direkt in Englisch angesprochen – aber das „Ami, go home“ von früher klang jetzt viel verbindlicher. In Luckenwalde sprach ein Transparent von dem „example“ und den „deeds“ der Sowjetunion, dem „guten Beispiel“ und den „Taten“ des Kremls also. Es schloß mit der Frage: „And Mr. Dulles, what does he reply?“ – Was ist die Antwort von Herrn Dulles?

Für die Zonenbevölkerung ist die Teilnahme der westlichen Beobachter – vor allem der Militärs – von außerordentlich psychologischer Bedeutung. Sie sieht darin ein Symbol dafür, daß sich immer noch alle vier Mächte für Mitteldeutschland verantwortlich fühlen.

Im übrigen habe ich niemanden gehört, der gegen den Abzug sowjetischer Truppen etwas einzuwenden gehabt hätte. Und so entwickelte sich an den Bahnhöfen nach der Parade bei der Verladung stets eine Art Volksfest. Allerdings: Weder „In der Heimat, da gibt ’s ein Wiedersehn“ noch „Muß i denn zum Städtele hinaus“ wurde dabei von einer deutschen Kapelle gespielt, Dietrich Bartens