Von der Handelsbank in Lübeck sollen für 1957 eine Dividende von 10 v. H. sowie ein Bonus von 2 v. H. ausgeschüttet werden. Die Bilanzsumme erhöhte sich in der Berichtszeit um 19,8 v. H. auf 113,59 Mill. DM. Das ist in der Hauptsache auf die kräftig gestiegenen Einlagen zurückzuführen, die mit 94,49 Mill. DM ausgewiesen werden. Erfreulich ist die Zunahme der Spareinlagen um 29 v. H. auf 37,8 Mill. DM. Das deutet darauf hin, daß auch die schleswig-holsteinischen Zonenrandgebiete von der günstigen Wirtschaftsentwicklung desvergangenen Jahresprofitiert haben. Die Debitoren erfuhren eine Steigerung um 6,04 Mill. auf 35,37 Mill. DM, die auf erhöhten Kreditbedarf fast aller Wirtschaftszweige in der zweiten Jahreshälfte zurückgeführt wird. Die Summe der Beteiligungen stieg auf 1,885, vornehmlich durch Übernahme eines Aktienpostens der Lübecker Hypothekenbank AG, an der das Institut jetzt mit 75 v. H. beteiligt ist.

Auf der Aufsichtsratssitzung der Deutsch-Asiatischen Bank vom 11. April 1958 ist beschlossen worden, der am 21. Mai 1958 stattfindenden HV die Ausschüttung einer Dividende von 6 (5) v. H. für das verflossene Geschäftsjahr vorzuschlagen. Außerdem ist entschieden worden, eine Filiale der Deutsch-Asiatischen Bank in Hongkong zu errichten, als deren Leiter Johannes H. Loeffler bestimmt wurde. Loeffler ist gleichzeitig zum weiteren ordentlichen Vorstandsmitglied der Bank bestellt worden.

Die Haake-Beck Brauerei AG, Bremen, die zu den größten Brauereien in Norddeutschland gehört, konnte im Geschäftsjahr 1956/57 (30.9.) ihren Bierausstoß weiter steigern. Die Zunahme lag über dem Bundesdurchschnitt. Die Gesellschaft, die Ende letzten Jahres eine 4-Millionen-Anleihe begab, um die Anlagen der erforderlich gewordenen Produktionssteigerung anzupassen, konnte im Berichtsjahr ihren Rohüberschuß auf 11,4 (Vorjahr: 9,3) Mill. DM steigern. Die Mehrerträge wurden allerdings durch höhere Personal auf Wendungen – Mehreinstellung durch die 45-Stunden-Woche und Lohnsteigerungen – ausgeglichen. In diesem Zusammenhang stellt die Brauerei fest, daß auf Grund der Kostensteigerungen, die auch im laufenden Geschäftsjahr durch die höheren Hopfenpreise sowie durch die Kohlen- und Strompreiserhöhung und die Heraufsetzung der Frachttarife eingetreten sind, es nicht möglich sein wird, den seit 1952 unverändert gebliebenen Bierpreis zu halten. Aus dem Gewinn des Berichtsjahres einschließlich Vortrag in Höhe von 0,9 Mill. DM wurden auf Beschluß der HV 8 (?) v. H. Dividende ausgeschüttet.