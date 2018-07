Von Martin Beheim-Schwarzbach

Unmittelbar bevor in Deutschland das tausendjährige Reich ausbrach, das ein Dutzend Jahre währte, ging ein anderes Imperium zu Ende, und zwar gleichfalls, indem sein Initiator und Diktator Hand an sich legte. Und nachdem es gleichfalls ein rundes Dutzend Jahre bestanden hatte.

Es war nicht auf militärischen, sondern auf finanziellen Manipulationen aufgebaut. Es trug also nicht das Signum der Brutalität, sondern das der Schläue. Aber was Machtvollkommenheit, Ausdehnung, Erfolg und autokratische Gewissenlosigkeit angeht, so lassen sich durchaus Parallelen zwischen dem Hitlerstaate und dem Finanzgebäude Ivar Kreugers feststellen. Der Glanz und Untergang des Zündholzkönigs wirken wie ein makabres, aber auch skurriles Vorspiel zu der ungleich grausigeren Kulturkatastrophe, die sich daran anschloß.

Der Roman Ivar Kreugers (denn wie ein Roman wirkt diese wahre Geschichte heute) ist nachzulesen in dem Buche

Allen Churchill: „Der Zündholzkönig Goverts Verlag, Stuttgart; 304 S., 16,80 DM.

An diesem Buche kann man sich ein Gegenstück bilden zu dem Erfahrungssatz, der sich in der Zeit der diplomatischen Erfolge Hitlers aufdrängte: Die große Politik ist genauso, wie der kleine Moritz sie sich vorstellt.

Auch die Hochfinanz ist vielleicht ganz so, wie der kleine Moritz sie sich vorstellt. Um dieses Verdachtes willen, den man – den ich seit langem gegenüber der Großfinanz hegte, hatte die Lektüre dieses ernsten und streng sachlichen Buches einen Effekt (auf mich), der keineswegs frei von Heiterkeit ist.