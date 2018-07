In letzter Zeit sind mehrere Unternehmen dazu übergegangen, ihren Belegschaftsangehörigen Aktien der Gesellschaft zu einem besonders günstigen Bezugskurs zum Kauf anzubieten. Diese Papiere werden gemeinhin als „Belegschaftsaktien“ bezeichnet, ein Ausdruck, der insofern zu Irrtümern Anlaß geben könnte, als es sich hierbei keineswegs um eine besondere Form der Aktie handelt. Die Aktie in Händen der Belegschaft ist mit genau den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet wie jede andere Aktie auch. Sie kann nach Ablauf der jeweiligen Sperrfrist, die schnelle Spekulationsgeschäfte der Belegschaftsaktionäre ausschließen soll, auf dem üblichen Wege veräußert werden. Die „Belegschaftsaktie“ ist also keine „Volksaktie“. Die letztere sollte ursprünglich nach den Wünschen ihrer Väter ein besonderes Wertpapier werden, dem wesentliche Rechte, die sonst ein Aktionär besitzt, fehlen. Inzwischen hat sich aber auch hier einiges gewandelt.

Wenn wir uns heute, meine verehrten Leser, mit den beiden Aktienkaufangeboten der Mannesmann AG beschäftigen wollen, die das Unternehmen im Juli und Dezember 1957 an ihre Belegschaft gerichtet hat, so wollen wir vor allem die Frage erörtern, wo das Interesse des Mannesmann-Aktionärs an solchen Aktionen liegt und welche Konsequenzen die Börse daraus zieht.

Zunächst zu Ihrer Orientierung die Bedingungen des zweiten Angebots: Jedes Belegschaftsmitglied, das am 31. Dezember 1957 fünf Jahre lang und mehr bei Mannesmann beschäftigt war, konnte Aktien beziehen; außerdem auch jeder Pensionär. Bezugsberechtigt waren nahezu 50 000 Belegschaftsmitglieder. Jeder Bezugsberechtigte konnte zwei Aktien zu je nom. 100 DM zum Bezugskurs von 100 v. H. erwerben. Zur gleichen Zeit kosteten die Aktien an der Börse 162 v.H. Die Käufer der verbilligten Aktien mußten sich verpflichten, diese ein Jahr nicht zu veräußern.

Niemand wird leugnen, daß den Belegschaftsmitgliedern von Mannesmann eine Ersparnisanlage geboten wurde, die hinsichtlich ihrer günstigen Konditionen sonst kaum erreicht wird. Um auch den „nichtflüssigen“ Angestellten und Arbeitern den Bezug der Aktien zu erleichtern, war ein Ansparen der Kaufsumme in sechs monatlichen Teilbeträgen möglich. Fast alle Belegschaftsmitglieder, die das Bezugsrecht ausübten, haben von der Möglichkeit, zwei Aktien zu erwerben, Gebrauch gemacht. Rund 53 v. H. kauften die Aktien in bar. Durch die Beteiligung am zweiten Angebot ist gegenüber dem ersten Angebot im Juli 1957 die Gesamtzahl der Belegschaftsaktionäre des Konzerns von rund 8900 auf 11 800 angewachsen. Sie bezogen bisher Aktien im Nennwert von 2,394 Mill. DM. Ein Teil der neuen Aktionäre verfügt heute über einen Aktienbesitz von nom. 400 DM, für den ebenfalls nur 400 DM bezahlt wurde, dessen tatsächlicher Wert jedoch heute 624 DM beträgt, wozu wahrscheinlich noch ein Betrag von 40 DM für die Dividende (Geschäftsjahr 1957) hinzukommt.

Die Gesellschaft hat also ihrer Belegschaft ein beträchtliches Geschenk gemacht, das etwa 1,436 Mill. DM gekostet haben dürfte, denn zur Zeit der beiden Angebote lag der Kurs für die Mannesmann-Aktien auf etwas über 160 v. H. Im Rahmen der Ausgabenrechnung von Mannesmann spielt eine solche Summe allerdings eine völlig untergeordnete Rolle. Bei einem Aktienkapital von 560 Mill. DM würde sich nicht einmal ausreichen, um eine Dividende von 0,25 v. H. auszuschütten. Der Mannesmann-Aktionär muß das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Geld als eine Art freiwilligen Sozialaufwand ansehen. Ob es sich hier um eine lohnende Investition handelt, wird man jedoch erst nach einiger Zeit erkennen können, nämlich nach Ablauf der Sperrfristen. Dann wird sich herausstellen, ob die Belegschaftsaktionäre tatsächlich nach einer echten Anlage ihrer Ersparnisse suchten oder ob sie lediglich von einem guten Geschäft, das ihnen hier geboten wurde, Gebrauch machen wollten. In der noch sehr kurzen Geschichte der Belegschaftsaktien in der Bundesrepublik lassen sich Beispiele für beide Möglichkeiten finden. Festzuhalten ist, daß bei einer Befragung der Mannesmann-Belegschaft zu dem Angebot die Mehrheit der Belegschaftsaktionäre erklärt hat, ihre Aktien auch über die Sperrfristen hinaus behalten zu wollen.

Das ist recht tröstlich, denn dann bleibt der bei den früheren Gelegenheiten beobachtete, durch Verkäufe von Belegschaftsaktien ausgelöste Druck auf die Aktienkurse aus, der manchem Aktionär, wenn er zu einem solchen Zeitpunkt gerade verkaufen mußte, höchst unwillkommen war. Natürlich wird es nicht ausbleiben, daß an den sogenannten Freigabeterminen ein Teil der Belegschaftsaktionäre von der Möglichkeit des Aktienverkaufs Gebrauch machen wird. Ich glaube jedoch nicht, daß die Börse angesichts der zur Debatte stehenden Größenordnungen davon viel merken wird. Haben wir dann gerade eine nach oben gerichtete Tendenz, schlagen die in Frage kommenden Beträge ohnehin nicht zu Buch.

Für den Altaktionär sind also der Preis, den er für die Belegschaftsaktien zahlen muß, und das Risiko, das er durch ihr Vorhandensein läuft, äußerst gering. Nach meiner Erinnerung ist auch auf keiner Hauptversammlung bisher Opposition gegen den verbilligten Verkauf von Aktien an die Belegschaft erhoben worden. Die Tatsache jedoch, daß eine Reihe von Belegschaftsangehörigen mit einem Teil ihrer Ersparnisse an die Gesellschaft gebunden ist, wirkt sich für den Altaktionär überaus günstig aus, weil ein Belegschaftsangehöriger, der gleichzeitig „Mitinhaber“ (oder Aktionär) seines Unternehmens ist, betriebliche Dinge mit anderen Augen sieht als der „Nur“angestellte oder der „Nur“arbeiter. Niemand sollte sich indessen von der Doppeleigenschaft Belegschaftsmitglied + Aktionär Wunderdinge versprechen (eine Gehaltserhöhung schlägt beim Belegschaftsaktionär mehr zu Buch als eine Dividendensteigerung!); weit entscheidender scheint mir zu sein, eine breitere Schicht der arbei-:enden Bevölkerung mit dem Wertpapiersparen in Kontakt zu bringen. Ich darf Ihnen aus meiner Praxis sagen, daß die Unkenntnis über das Aktienwesen, die rechtliche Einstellung und Funktion der Aktie sowie über die Börsenmechanismen gerade unter den Leuten, dieheute in der Lage sind, Rücklagen zu machen, sehr weit verbreitet ist. Zweifellos Ist die Belegschaftsaktie ein gutes Mittel, neue Wertpapiersparen zu gewinnen. Und das wird letzten Endes nicht nur den Gesellschaften selbst, sondern auch allen anderen Aktionären zugute kommen, denn je tiefer der Gedanke des Privateigentums und der echten Mitverantwortung und Mitbestimmung in der arbeitenden Bevölkerung verankert wird, um so weniger brauchen wir uns vor Sozialisierungsforderungen zu fürchten und um so schneller gelingt es, die noch bestehenden Teile der aktionärsfeindlichen Steuergesetzgebung abzubauen.

Entschuldigen Sie bitte, meine verehrten Leser, wenn wir in unserem heutigen Gespräch unmittelbare Fragen der Ersparnisanlage nicht berührt haben. Aber das Thema Belegschaftsaktien schien mir eine Unterhaltung wert. Ich hoffe, Ihr Einverständnis gefunden zu haben. Bis zur nächsten Woche! Ihr Securius