DIE ZEIT

w. s., Stuttgart

Unsere Freude über den neuen Kühlschrank ist gedämpft worden. Als ihn Jakob sah, fragte er gleich: „Wieviel Prozent?“ Drei Prozent Skonto, sagte ich stolz, denn ich hatte bar gezahlt. Jakob winkte schweigend ab, wie man es bei Leuten tut, die ein gar schlichtes Gemüt, aber ein gutes Herz haben. „Ein Wort zu mir, und du hättest ihn bei mir um, sagen wir, fünfzehn Prozent billiger bekommen!“ Meine Frau hörte atemlos zu.

Jakob handelt ebensowenig mit Kühlschränken wie mit Anzügen, von denen er ein Meisterstück der Konfektion, erworben zum Fabrikpreis am Leibe präsentierte. Jakob hat einfach Beziehungen – wie in der schlechten alten Zeit. Wir erfuhren, daß Jakob den Kühlschrank über die BEA-Einkaufsgenossenschaft bekommen hätte, um fünfzehn Prozent billiger, wie gesagt. Es koste ihn ein Lächeln, sagte Jakob; seine Schwiegertochter sei über ihren Betrieb Mitglied der BEA und esse gern Schokolade. Wir erfuhren, daß Jakob in seinem Büro Schokolade verkauft, selbstverständlich nur an die Betriebsangehörigen. Und für die Schwiegertochter falle da manchmal eine Schachtel Pralinen gratis ab. Apropos Schokolade ab Fabrik, sagte Jakob; seine Frau habe die Kaffeeauslieferung einer Firma aus Buxtehude: die halbe Straße beziehe schon bei ihr – falls wir auch Bedarf hätten ... Da falle wohl manchmal auch ein Pfund Kaffee für die Frau Gemahlin ab? erkundigten wir uns anzüglich. „Der Zwischenhandel will auch leben!“ sagte Jakob, der Billige, grinsend.

Ja, wovon lebt der Handel eigentlich, wenn die Fabriken und Großhandlungen doch ihre eigenen Lägerchen in Speisekammern und Aktenschränken der Jakobs unterhalten oder an die BEA-Genossenschaften liefern? Der Einzelhandel lebt davon, meint meine Frau, daß er die ihm durch den privaten Handel entstehenden Verluste auf die Handelsspanne aufschlägt, und die wird dann von denen, die nicht beziehungsweise kaufen, gezahlt. Recht geschieht ihnen, den Beziehungslosen. Ich bin nun sehr beruhigt, daß ich mit unserem zum Ladenpreis gekauften Kühlschrank also auch den über die BEA gekauften Kühlschrank von Jakob mitbezahlt habe. Es geht doch nichts über das freie Spiel der Kräfte.

Ich habe beschlossen, mich ebenfalls dem Handel, beziehungsweise diesem beziehungsweisen Handel, zu widmen. An alle Familienangehörigen ist strenge Anweisung ergangen, alle Exemplare meiner Zeitung – sie ist das einzige, was ich beziehungsweise gratis beziehe – zu sammeln; ich habe bereits einen Fleischer gefunden, der mir für seinen Wochenbedarf an Einwickelpapier ein Stück Leberwurst zum Herstellungspreis gibt. Wie schön, daß auch ich nun nicht länger Loch, sondern endlich Masche bin im Netz der Beziehungskäufe!