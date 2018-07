Inhalt Seite 1 — Bürgermeisterkrieg in Marne Seite 2 Auf einer Seite lesen

H. W., Marne

Im August 1957 mußten die Ratsherren der kleinen Süderdithmarscher Stadt Marne einen neuen Bürgermeister wählen, da die Amtszeit des alten abgelaufen war. Sie sahen sich damals nach einem Mann um, der nach ihrer Meinung die vorwiegend wirtschaftlichen Interessen der Stadt mit ihren 25 000 Einwohnern wirksam vertreten könne. In dem Kaufmann Wilhelm Tietz aus Heide glaubten sie diesen Mann gefunden zu haben.

Tietz war noch relativ jung – 47 Jahre alt –; er war Außenhandelskaufmann gewesen, hatte sich einige Jahre im Ausland den Wind um die Nase wehen lassen und außerdem nach Kriegsende zwei Jahre lang das Ernährungsamt des Kreises Norderdithmarschen geleitet. Er entsprach also ganz den Vorstellungen, die sich der Rat von dem neuen Bürgermeister gemacht: er hatte sowohl in der Wirtschaft wie auch in der Verwaltung seine Erfahrungen gesammelt. So wählten ihn die Ratsherren denn mit gutem Gewissen.

Aber heute, acht Monate nach seiner Wahl, ist Wilhelm Tietz noch immer nicht in Amt und Würden. Denn seine Wahl hat einen Streit entfesselt, der erst das Landes Verwaltungsgericht in Schleswig beschäftigte und der nun auch noch vor das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg kommen wird. Und deshalb wird es noch mindestens ein halbes Jahr dauern, bis Bürgermeister Tietz – wenn das Oberverwaltungsgericht den Marnern Recht gibt – in das kleine Rathaus der Stadt einziehen kann. Solange aber will der Altbürgermeister Klaudius Esch, der am 1. April eigentlich in den Ruhestand treten wollte, die Geschäfte des Bürgermeisters weiterführen...

Der ganze Streit begann damit, daß Süderdithmarschens Landrat Schädling gegen die Wahl des Kaufmannes zum Bürgermeister Einspruch erhob. Er berief sich dabei auf die schleswig-holsteinische Gemeindeordnung, in deren Paragraph 64 es heißt, daß ein Bürgermeister über die für sein Amt notwendige Erfahrung verfügen müsse. Das aber, sagte der Landrat, trifft hier nicht zu. Denn der neue Bürgermeister sei Kaufmann und könne gar nicht die notwendige Verwaltungerfahrung haben.

Die Marner, die sich diesem Argument keineswegs beugen wollten, beschwerten sich beim schleswig-holsteinischen Innenminister Dr. Lemke. Der Minister jedoch stellte sich auf den gleichen Standpunkt wie sein Landrat, und er wies die Beschwerde ab. Da klagten die Marner, die nun ihr Recht beschnitten sahen, beim Verwaltungsgericht in Schleswig.

Die Schleswiger Richter kannten die schleswigholsteinische Gemeindeordnung. Sie kannten aber auch das Leben. Und unter diesen Gesichtspunkten fällten sie ihr Urteil: Sie gaben der Klage der Ratsherren aus Marne statt. Sie gingen aber noch einen Schritt weiter. In einer eingehenden Begründung erläuterten sie, was nach ihrer Meinung unter der im Paragraphen 64 der Gemeindeordnung geforderten „notwendigen Erfahrung“ zu verstehen sei.