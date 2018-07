Bei der Schleswig-Holsteinischen Westbank wird für du Geschäftsjahr 1957 die Verteilung von wieder 12 v.H. Dividende und von 2 v. H. Bonus vorgeschlagen. Den offenen Rücklagen werden 1,4 Mill. DM zugeführt. Die HV findet am 20. Mai 1958 in Rendsburg statt.

Die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg, deren Aktien sich zum weitaus überwiegenden Teil in Händen der Preußenelektra befinden, wird zur Finanzierung ihres umfangreichen Investitionsprgramms voraussichtlich im Juni eine Anleihe von 25 Mill. DM auflegen. Eine Kapitalerhöhung ist vorerst nicht in Sicht. Von der oHV wurde der Abschluß für 1956/57 (30. 9.) gebilligt und beschlossen, wieder eine Dividende von 9 v. H. zu zahlen. Die Kraftwerke des Unternehmens erzeugten im Berichtsjahr 2,058 Mrd. Kilowattstunden, das sind 18 v. H. mehr als im Vorjahr. Wegen des Metallarbeiterstreiks in Schleswig-Holstein hat sich der Verkauf an elektrischer Arbeit im Versorgungsgebiet der Gesellschaft dagegen nur um 7,6 v. H. erhöht. Dagegen sind an die Vereinigte Großkraftwerke Schleswig-Holstein GmbH im Berichtsjahr rund 55 v. H. mehr abgegeben worden. Wie der AR-Vorsitzende Hermann Schilling auf der HV mitteilte, hat sich die Stromabgabe in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres im eigenen Versorgungsgebiet um 10,5 v.H., die gesamte nutzbare Abgabe unter Berücksichtigung der Lieferungen an andere Wiederverkäufer um rund 17 v. H. erhöht

Von der Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz, wird jetzt der Abschluß für 1956/57 (30. 3.) veröffentlicht. Der Jahresgewinn beläuft sich nach Zuweisung von 73,6 Mill. Schillinge (S) an die Rücklage auf 3,5 Mill. S; er erhöht sich auf 3,6 Mill. durch Vortrag. Davon werden der außerordentlichen Rücklage 3 Mill. S zugewiesen. Der Rest gelangt zum Vortrag. Die nutzbare Energieleistung erreichte im Berichtsjahr 938 Mill. kWh, durch Fremdbezug erhöhte sich das Energiedarbieten auf 975 Mill. kWh. Davon wurden von RWE und der Energie-Versorgung Schwaben je 336 Mill. kWh abgenommen. Das Bilanzbild wird durch den Bau des Lünerseewerkes bestimmt. Aus den durch die Weltbankanleihe 1955 bereitgestellten Mitteln wurden bis zum Bilanzstichtag rund 21,1 Mill. in DM. 12,5 Mill. in sfr und 0,3 Mill. in US-$ in Anspruch genommen. Bis zum Ende des Berichtsjahres haben die Stromabnehmer für den Bau des Lünerseewerkes und zugehörige Leistungen Baukostenzuschüsse im Gegenwert von 24,8 Mill. DM geleistet. Im Oktober 1957 wurde ein Abkommen über eine weitere Weltbankanleihe im Gegenwert von 15 Mill. DM unterzeichnet.