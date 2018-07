Wurde die Dividende verschenkt?

Ich mußte kürzlich eine Aktie zu nom. 1000 DM verkaufen. Unmittelbar danach hielt die Gesellschaft ihre Hauptversammlung ab. Es wurde beschlossen, eine Dividende von 10 v. H. zu verteilen. Dieser Ausschüttung bin ich verlustig gegangen, denn meine Bank hat mir nur den Kurswert der Aktie (etwa 180 v. H.) in Rechnung gestellt. Dafür, daß ich nahezu ein volles Jahr die Aktie im Besitz hatte, erhielt ich keine Verzinsung. Hätte mir nicht ein entsprechender Anteil an der Dividende zugestanden?

M. P., Berchtesgaden

Antwort: Sie sind im Irrtum, wenn Sie glauben, daß Sie für die Zeit, in der Sie im Besitz der Aktie waren, keine „Verzinsung“ erhalten haben. Diese Verzinsung war in Ihrem Falle im Kurs enthalten. Sie haben praktisch Ihre Aktie zu einem Wert verkauft, der bereits die Dividende berücksichtigte. Wird die Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, dann erfolgt vom Kurs ein Dividendenabschlag, der theoretisch der Nettodividende (Bruttodividende abzüglich 25 v. H. Kapitalertragsteuer) entspricht. Nehmen wir an, daß der Kurs Ihrer Aktie zum Zeitpunkt des Dividendenabschlages (normalerweise am zweiten Börsentag nach der Hauptversammlung) mit 180 v. H. notiert worden ist, so wurde er durch den Dividendenabschlag auf 172,5 v. H. reduziert. Natürlich kommt es in Zeiten steigender Kurse oftmals vor, daß der Abschlag innerhalb kürzer Frist wieder eingeholt wird, aber das hat dann nichts mehr mit der Dividende zu tun, sondern hat andere Gründe.

Bei festverzinslichen Papieren gilt eine andere Regelung. Beim Besitzwechsel dieser Wertpapiere werden Zinsen für die Zeit vom letzten Zinstermin bis zum Tag des Geschäftsabschlusses (Verkauf) dem Kurswert hinzugerechnet. Ist der Zinsertrag kapitalertragsteuerpflichtig, wird ein entsprechender Steuerabschlag vorgenommen. Hier werden die aufgelaufenen Zinsen also im Kurs nicht berücksichtigt.