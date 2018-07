Inhalt Seite 1 — Der Prophet des Unsinns Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im April

Wenn die Stare in den Bäumen des Hyde-Parks zu pfeifen beginnen, wird auch er gesehen. Es ist, als habe ihn die Frühlingssonne ausgebrütet. Er residiert etliche hundert Yards entfernt von den berühmten Hyde Park Speakers, den Seifenkisten-Rednern der englischen Demokratie. Er trägt einen schwarzen Schwalbenschwanz, ein Sporthemd mit Künstlerschleife und ausgetretene Schuhe, deren Oberleder mit weißer Ölfarbe angestrichen ist. Auf dem Kopf balanciert er einen mattglänzenden Zylinder. Das Gesicht hat intelligente Züge und ist gepudert wie das eines Schauspielers. Durch die eingefallenen Lippen des zahnlosen Mundes wirkt es wie zusammengeklappt. Das graue Haar steht straff unter der Zylinderkrempe hervor. Seine Augen sind die eines perfekten Schalksnarren. Und sein Lachen – das schallt immer wieder wie Schnepfengemecker über die weiten Grasfelder.

Er besitzt ein Fahrrad. Der Rahmen ist knallgelb bemalt. In England kennt man weder Bierfilze noch die Sitte der Wanderjugend, die runden Pappscheiben während Fahrradausflügen zwischen die Radspeichen zu klemmen. Der Prophet des Unsinns besitzt auch diese. Im Straßenverkehr ist er eine Sensation. Auf dem Gepäckträger, an der Lenkstange und sonstwo befestigt befindet sich sein Inventar: allerlei Stöcke, Taschen und Töpfe. Umständlich zieht er sich aus dem Stoff seines Schwalbenschwanzes eine große Sicherheitsnadel. Er hat an der Brust deren zwanzig nebeneinander aufgespießt. Sie wirken wie ein Veteranenorden. – Mit der Nadel schließt er sorgfältig die Kette, die er zum Abschließen um den Hinterreif seines Fahrrades legte. „In diesen Tagen“, meckert er zu seinem Publikum, „kann man niemand mehr trauen...“

Daraufhin putzt er eine dunkle Brille. Kleine Rädchen sind am oberen Rand befestigt. Er erklärt dem Publikum schallend: „Ladies and Gentlemen, diese Brille ist meine spezifische Erfindung. Sie schützt die Augen gegen das überanstrengende Sonnenlicht. Da es bei unserem englischen Wetter nicht unüblich ist, daß es bei Sonnenschein stürmt, wurden diese Windrädchen angebracht. Und da es dazu meist auch regnet – betreiben die Windrädchen vollautomatische Scheibenwischer ...“

Daß dieser Witz ankommt, macht ihn überglücklich. Er reicht die Wunderbrille reihum. „Ein Durchblick, bitte sehr, völlig kostenlos.“ Vor scheuen Mädchen ist er galant und bei dicken Männern lacht er meckernd wie in der saftigsten Kneipen-Konversation.

Er bringt kleine viereckige Bretter und steckt in ihre durchbohrte Mitte dünne Bambusstecken. Wie auf einem Tannenbaumhalter stehen die Stangen. An einem Ast des Baumes, unter dem er sich vorzustellen pflegt, befestigt er eine lange Schnur mit einem Ring am freien Ende. „Dieses Spiel, Ladies and Gentlemen, habe ich fürs Vergnügen der ganzen Nation erfunden. Sie können es überall ausüben: am Badestrand, im Park, im Garten oder im Schlafzimmer zu Hause. Der Gemeinderat von Middlesex erlaubte mir, das Spiel in einer seiner Schulen einzuführen, was seinen erzieherischen Wert beweist.“ Er mißt die Entfernung zu den Stecken und beginnt dann ein harmloses Geduldspiel: er schwingt den Ring und wirft ihn, damit er über das obere Ende der Bambusstangen gleitet. Wenn der Versuch gelingt, fängt er an zu meckern.

Dieses Spiel, ist auf die englische Mentalität wie zugeschnitten: es findet im Freien statt, strengt nicht an und – verlangt Geduld. Bürger und Birgerinnen der Stadt London scharen sich um den Propheten des Unsinns und nehmen an seinem Spiel teil. Es erscheint mit einemmal gar nicht so unsinnig, denn es bereitet Freude. Und war würde sagen, Freude sei Unsinn? „Die kleinen Damen dürfen zweimal“, ruft ritterlich der Erfinder des Spiels und verbeugt sich artig in seinem Schwalbenschwanz.