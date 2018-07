Da sitzt er, lässig hingezeichnet, das,Fußgelenk aufs rechte Knie gestützt, den Daumen im Ärmelausschnitt der korrekten Weste. Er trägt die Unbesorgtheit eines Stahlwerkserben zur Schau, und machte ihn die Freude an sich selbst nicht stumm, er würde fragen, was die Welt denn kostet und einen Scheck auf den Betrag ausschreiben.

Man könnte ihn für einen pfiffigen jungen Mann halten. Aber so einfach ist es nicht. Er ist ein Twen. Und das ist ganz was Neues. Die Ankündigung, die wieder zu zeigen und einem immer neu nachwachsenden, anspruchsvollen Publikum nahezubringen. Auch andere Verleihe und Kinotheaterbesitzer haben in neuerer Zeit, als die Besucher ausblieben, es sich angelegen sein lassen, den qualitätvollen Film herauszustellen. In kleineren und kleinsten Orten (5000 Einwohner) wurden durch „Filmkunsttage“ neue Besucherschichten für den künstlerischen Film gewonnen. – Die „Neue Filmkunst“ startete 1953 mit der Erstaufführung des Sartre-Films „Schmutzige Hände“ (in Originalfassung), und zu dem Repertoire der inzwischen auf 62 angewachsenen Filmkunsttheater, die es jetzt schon in vielen Großstädten, besonders Universitätsstädten, gibt, zählten Filme wie „Die junge Irre“ (Regie: Yves Allegret) und viele Kurz- und Experimentierfilme wie die des Kanadiers McLaren und des Tschechen Trnka. Zu den Filmen, die demnächst zu sehen sein werden, gehört „Der Unwiderstehliche“ (Regie: Ronald Neame) mit Alec Guiness, der durch „Ladykiller“ und „Die Brücke am Kwai“ auch bei uns weithin bekannt wurde. ihn ganzseitig präsentiert, erklärt uns, was ein Twen denn ist: „Der Twen ist ein neuer internationaler Männertypus, der junge Mann von heute.“ Er ist der westliche junge Mann vermutlich; denn weiter wird erklärt, daß twenty zwanzig heißt und Twen der Mann um die zwanzig.

Er ist an seiner Kleidung zu erkennen, sollte es jedenfalls sein, wenn er etwas auf sich hält. „Kleidung von ganz besonderer Eigenart: Modelle international gültiger Prägung für den Twen, markant, interessant und eigenwillig wie er selbst.“

Was mag der Eigenwillige wohl wollen? Er will, wie man lesen kann, Anzüge mit hautengen Hosen, er will Twen-Mäntel und Twen-Autocoats. Aus letzterem ist zu schließen, daß er ganz sicher auch ein Auto will. Das aber unterscheidet ihn wohl kaum von den Thirs, den Fors und Fifs und noch älteren – falls diese Wortnachbildungen erlaubt sind, obwohl man später nicht mehr ganz so markant und interessant bleibt. Aber so sehr soll sich der Twen auch wieder gar nicht unterscheiden, und wenn man genau hinsieht, soll er mit Hilfe des feinen neuen Namens dazu gebracht werden, sich endlich wieder korrekt anzuziehen, wie es die anderen Bundesbürger tun und nicht länger Konfektion und Schneiderhandwerk jährlich um Millionen bringen. Denn was ist schon an Nietenhosen und Pullovern zu verdienen, wenn es noch dazu als schick gilt, daß sie alt und schlampig sind?

Nun ist nicht zu bestreiten, daß, was man neudeutsch bisher Teenagerstil nannte, für viele Jugendliche eine kleidsame und reizvolle Garderobe ist. Sie zum althergebrachten Vateranzug zu bekehren, wäre ein Versuch, der nicht viel Aussicht hätte. Und da hat man nun also den Twen erfunden, taufte erst ihn selbst und dann den Stil. Der Stil liegt in der Mitte zwischen Pullovertracht und dem korrekten Bürgerhabit. Ihn schmackhaft zu machen, wird noch folgendes mitgeteilt: „Bisher sah man sie nur unter den weitgereisten Männern um die zwanzig – Anzüge wie auf den Körper modelliert! Dabei salopp und leicht.“ Jünglinge, legt das Rock’n’-Roll-Kostüm ab, zieht Twen-Kleidung an und fühlt euch weitgereist!

Man könne unbesorgt sein, erklärte kürzlich ein Hamburger Schneider, Vorstand seiner Branchenorganisation, der oppositionelle Elan der Jugendlichen lege sich von selbst, und aus den Jazzfans, den Teenagern und Halbstarken würden korrekt gekleidete Bundesbürger werden. Das beruhigte den Schneider verständlicherweise sehr.

Die Jugendlichen zu konformieren, wo alles ringsumher schon konform ist, wird mit Hilfe von Twen als Übergang gewiß leichter vonstatten gehen. Das Wort allein ist ja schon gut: im Drogenüberzug des Fremdworts wird die Hausmannskost viel lieber genossen. Damit ist viel zu machen.

Der „Tendenzbericht 1958 Rund um die Herrenmode“ kündigt an, daß die neuen Sporthutmodelle im „Tyrolean-Style“ gehalten seien. Twens gebt acht, daß euch Markanten und Interessanten, euch eigenwilligen Weitgereisten nicht am Ende der langen Reise der brave alte Tirolerhut auf den Kopf gestülpt wird! Lernt Sprachen! R.H.