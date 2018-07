Inhalt Seite 1 — Deutschland – Paradies der Verbrecher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner G. Kleffel

In diesen Tagen haben sich beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden leitende Kriminalbeamte, Spezialsachbearbeiter der staatlichen und kommunalen Kriminalpolizeien der Länder, Vertreter von Ministerien, Justiz- und Verwaltungsbehörden sowie Experten des Auslandes zu einer Arbeitstagung „Bekämpfung von Diebstahl, Einbruch und Raub“ zusammengefunden. Dies nimmt Oberstaatsanwalt Werner G. Kleffel, den unsere Leser als Mitarbeiter der ZEIT kennen, zum Anlaß, ein kritisches Wort an die Gerichte zu richten. Notabene: Der Autor hat 20 Jahre lang das Richteramt ausgeübt.

Es ist unbestreitbar: Die Gewaltverbrechen nehmen zu. Man hört und liest immer häufiger von Überfällen auf Banken, Sparkassen, Kassenboten. Die Einbrüche mehren sich, und die Diebe werden immer dreister. Bei alledem kann die Tagung beim Bundeskriminalamt gewiß ein besonderes Interesse für sich in Anspruch nehmen. Vielleicht, daß sie auch den deutschen Gerichten Veranlassung gibt, ihre Praxis der Strafenzumessung zu überprüfen. Denn es kann füglich nicht bestritten werden, daß die Bundesrepublik nachgerade zu einem Paradies der Gewohnheitsverbrecher geworden ist.

Man mag über Sinn und Zweck der Strafe denken, wie man will – es herrscht heutzutage eine Großzügigkeit, selbst gegenüber Schwerverbrechern, die nur als ein bedauerliches Abgleiten der Strafrechtspflege angesehen werden kann. Ist es doch schon vorgekommen, daß Angeklagten, die acht-, zehn-, ja zwölfmal einschlägig vorbestraft waren, mildernde Umstände zugebilligt wurden.

Gewiß sieht das Strafgesetz bei fast allen Verbrechen und bei vielen Vergehen solche mildernden Umstände vor. Was aber, wenn der Ausnahmefall – denn um einen solchen handelt es sich bei der Zubilligung mildernder Umstände nach dem Willen des Gesetzgebers – zur Regel wird? Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß solche Praxis einen Mißbrauch des freien richterlichen Ermessens darstellt.

Oder ist es etwa nicht Mißbrauch, wenn ein mehrfach rückfälliger Dieb, der nach dem Gesetz mit Zuchthaus zu bestrafen ist, in drei, ja sogar vier aufeinander folgenden Urteilen stets die Warnung erhält, das Gericht billige ihm trotz schwerster Bedenken „noch einmal, nun aber zum allerletzten Male“ mildernde Umstände zu, es werde beim nächstenmal jedoch ganz bestimmt auf Zuchthaus erkennen, worauf auch das fünfte Urteil gleichwohl wieder mildernde Umstände in Rechnung setzt und auf Gefängnis lautet? Ich kenne einen Fall, in dem einem zwölfmal vorbestraften Einbrecher deshalb mildernde Umstände zuerkannt wurden, weil die letzte Beute nur einige Mark betrug; ein Umstand, der nicht auf eine Tugend, sondern auf ein Pech des Übeltäters zurückging: Wie gerne hätte er statt der 50 Mark 3000 oder 5000 Mark mitgenommen! Denn so zart und fein empfindend, wie viele Richter die Verbrecher offensichtlich beurteilen, sind sie denn doch nicht! Das persönliche Pech geringer Beute eines Einbrechers jedenfalls kann niemals ein mildernder Umstand im Sinne des Gesetzes sein.

Ich kenne einen anderen Fall, in dem als mildernder Umstand berücksichtigt wurde, daß ein mehrfach – zudem schwer – Vorbestrafter sich drei Jahre nach der letzten Verurteilung straffrei geführt hatte. Wer weiß übrigens, ob er in dieser Zeit ohne Fehl blieb? Von Straflosigkeit sprach doch bloß der Strafregisterauszug, und es ist sehr gut möglich, daß die in dieser Zeit verübten Straftaten bloß unentdeckt geblieben sind. Wollte man aber ein Leben, das ohne Strafen blieb, im Strafrecht als besonderen Vorzug, als besonderes Verdienst würdigen, so müßten alle Bürger der Bundesrepublik, die niemals straffällig wurden, sobald sie ein bestimmtes Lebensalter – etwa die „Altersgrenze“ von 65 Jahren – erreicht haben, ohne weiteres irgendeinen Verdienstorden der Bundesrepublik erhalten.