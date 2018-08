Von Ruth Herrmann

AUF DER SCHWELLE ZWEIER WELTEN heißt der angekündigte Vortrag der lettischen Schriftstellerin Zenta Maurina, den sie im kleinen Saal der Hamburger Musikhalle halten will. Wer nicht weiß, wo das ist, findet es leicht, wenn er dem Strom vorfreudiger älterer Damen folgt, der vom Stephansplatz aus dorthin geht. Wenige Männer nur finden sich ein, und einige artige junge Mädchen sind auch da. Alle zusammen bilden so etwas wie eine Gemeinde, scheint es.

Eingeladen hat die Gedok, die Vereinigung von Künstlerinnen und Kunstfreundinnen; aber das erklärt nicht die Zusammensetzung des Publikums. Vielmehr scheint dieses Publikum in Maßarbeit den Büchern der Frau Maurina angepaßt zu sein.

Ein Tisch, den eine Buchhändlerin im Vorraum aufgestellt hat, ist mit Werken der Autorin bedeckt. Sie hat viel geschrieben. Acht ihrer Bücher – Essays, eine „Passion“, eine Dostojewskij-Monographie, ein Roman, eine „Danksagung an Elly Ney“ und drei dicke Bände eigener Lebensbeschreibung – kamen zwischen 1947 und 1957 bei ihrem Allgäuer Verleger heraus. Titel wie Um des Menschen willen, Die weite Fahrt, Mosaik des Herzens, Denn das Wagnis ist schön und Im Zuge des Lebens deuten das von etwas summarischer Poesiealbenlyrik bestimmte Pathos der Verfasserin an, die verfälschenden Übersetzungen nicht ausgeliefert. ist, da sie von Kind an außer Lettisch auch Deutsch schreibt und spricht.

Ebenfalls von Kindheit an ist Zenta Maurina gelähmt, und dieses Unglück hemmt zunächst den Kritiker, der sich dann jedoch besinnt, daß er sich mit dem Produkt und nicht mit der physischen Kondition des Verfassers zu beschäftigen hat. Solche Hemmungen müssen also zugunsten einer nüchternen Betrachtung überwunden werden. Festzustellen, „daß es doch bei dieser Invalidität bewunderungswürdig ist, was diese Frau leistet, indem sie so dicke Bücher schreibt und unermüdlich auf Vortragsreisen durch Europa fährt“ (wie ich eine Dame im schon dämmrigen Saal der Musikhalle sagen hörte), dürfte ein Trotz dem-Urteil sein, das Frau Maurina selbst nicht freute. Es wäre Anerkennung für eine schreibende Dilettantin.

Gerade das aber ist kurioserweise diese Autorin so vieler Bücher, die – und das gewiß nicht entgegen ihrer eigenen Einstufung – von ihrem Verleger, von Verehrerinnen überall. von ihrem Biographen –

Otto Schempp: „Das Herz hat Flügel.“ Maximilian Dietrich Verlag, Memmingen; 110 S., 6,80 DM.