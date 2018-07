Inhalt Seite 1 — Dunkle Anmut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Franz Schönauer

Seit etwa dreißig Jahren dominiert in der erzählenden Literatur der amerikanische Roman. Die Großen, die Vertreter der „verlorenen Generation“, haben eine Position geschaffen, die unbestreitbar ist, einen Kanon, an dem alles gegenwärtig Erscheinende bewußt oder unbewußt gemessen wird. Noch beweiskräftiger ist die Entwicklung, die die amerikanische Literatur seit Kriegsende nimmt, eine Entwicklung, die sich an Namen wie Wright Morris, Carson McCullers, Kerouac, William Goyen und Truman Capote nachweisen läßt.

Die mittlere und jüngere Generation hat sich drüben durchsetzen können, nicht frei vom Einfluß der Faulkner, Hemingway, Dos Passos, Rexroth und Miller, aber auch nicht als deren Epigonen. Sie haben vielmehr die Tradition anerkannt und – modifiziert – zur Grundlage einer neuen Literatur gemacht. Das trifft zum Beispiel auch auf die Erzählungen zu:

Shirley Ann Grau: „Der dunkle Prinz.“ Übersetzt von Kurt Heinrich Hansen. S. Fischer Verlag, Frankfurt. 239 S., 10,80 DM.

Shirley Ann Grau ist eine junge Schriftstellerin aus den Südstaaten. Ihre Geschichten standen zuerst in Zeitschriften. 1954 brachte sie der bekannte amerikanische Verlag A. Knopf unter dem Titel The Black Prince“ heraus.

Der Vergleich mit Faulkner liegt – allein schon aus geographischen Gründen – nahe. Die Arbeiten zeigen Ähnlichkeiten im Milieu und im Sujet. Doch fehlt Graus Erzählungen der metaphysische Hintergrund, die bewußte Problematik. Während Faulkner seinen Stoff (Rassengegensatz, Bürgerkrieg, Sexualität) mythologisiert und ihn zum Exempel theologischer Auseinandersetzungen macht, verhält sich Shirley Ann Grau zu der Welt, die sie darstellt, naiv und unmittelbar. An die Stelle der reflektivintellektuellen Methode tritt die der sinnlichen Direktheit.

Scheinbar nimmt Shirley Ann Grau nur die Oberfläche wahr. Bezeichnend ist für sie die sorgfältige Beachtung des Atmosphärischen. Regen, Sonne, Wind, Hitze und Kälte sind mehr als nur vorübergehende Ereignisse, sie haben mehr als nur zufällige Bedeutung. Fast jede Erzählung besitzt ein spezifisches Klima. Es gehört entscheidend zu der Situation, die die Autorin erzählt. Analog dieser Reizempfindlichkeit werden auch die – meist jungen – Menschen von ihrer Erscheinung her geschildert: ihre Körper, ihre Bewegungen, ihre Stimmen.