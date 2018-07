Der Umsatz der Farbwerke Hoechst AG, vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main-Höchst, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 18,9 v.H. auf 1,76 Mill. DM. Das ist ein guter Erfolg, denn 1956 betrug die Zunahme 16.6 v. H. und das Jahr vorher sogar nur 12.7 v. H. Nach den Ausführungen Prof. Winnackers vor der Presse besteht für 1958 eine begründete Hoffnung auf eine weiterhin günstige und normale Entwicklung. Man hat also bei Hoechst allen Grund, optimistisch zu sein. Das aber schließt keineswegs aus, mit aller Aufmerksamkeit die konjunkturelle Entwicklung, . vor allem auch in den USA zu beobachten. Dort zeigt die Chemie eine Expansionskraft, die der deutschen Chemie keineswegs nachsteht. Tatsächlich ist es so, daß die deutsche chemische Industrie trotz aller Anstrengungen und großen Investitionen bisher nicht sehr viel mehr als den Anschluß an die Weltentwicklung gefunden hat. Dabei war es notwendig, bewußt und mit aller Konsequenz in das Exportgeschäft, auf das bei Hoechst etwa ein Drittel des Umsatzes fällt, hineinzudrängen. Die Amerikaner hatten dies dank ihres großen Binnenmarktes bisher nicht nötig. Sie kamen mit 6 v. H. ihres Umsatzes für den Export aus, obwohl sie 24 v. H. des Weltchemiehandels (Deutschland dagegen nur 14,5 v. H.) bestritten. Sollte durch die Recession in den USA der Exportzwang für die dortige Chemie wachsen, dann müßte dies zu einem sehr harten Wettbewerb auf den Weltmärkten führen. Hier liegt das große Risiko der deutschen Chemie.

Man ist deshalb bei Höchst wachsam, weiß aber andererseits auch sehr wohl, daß der Markt für neue Produkte (erinnert sei nur an den großen Bereich der Kunststoffe) nach wie vor aufnahmefähig ist. Die Investitionsprogramme werden deshalb planmäßig fortgeführt. In den letzten drei Jahren beliefen sich die Investitionssummen auf jährlich 230 bis 240 Mill. DM. Daran wird sich auch für 1958 nichts ändern. Die Mittel hierfür stehen dank der jüngsten Hoechster Anleihe zur Verfügung. Im nächsten Jahr will man von dem genehmigten Kapital Gebrauch machen. Ernste Finanzierungssorgen kennt man deshalb z. Z. in Höchst nicht, zumal auch die Abschreibungen in den letzten Jahren laufend jeweils rund 25 Mill. DM mehr als im Vorjahr brachten. Sie betrugen 1957 ca. 152 Mill. DM. Zu einem guten Teil ist das Anwachsen der Abschreibungen darauf zurückzuführen, daß Hoechst von der degressiven Abschreibungsmethode Gebrauch macht. Dadurch wird sich auch weiterhin das Verhältnis zwischen Abschreibungen und neu aufgenommenen Mitteln günstig stellen, wenigstens, solange die Expansion anhält.

Das gesamte Anlagevermögen beträgt heute 845 Mill. DM. Es ist voll durch eigene Mittel, langfristig aufgenommene Anleihen und langfristige Rückstellungen, so vor allem für Altersversorgung, gedeckt. Dem Umlaufvermögen von 876 Mill. DM stehen ebenfalls größere lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Alles in allem ist die Bilanz in sich gut ausgeglichen. Die Aktionäre können zufrieden sein, zumal das gute Geschäftsjahr 1957 nicht nur einen erhöhten Umsatz, sondern auch bessere Erträge gebracht hat, die eine Erhöhung der Dividende von 10 auf 11 v. H. zulassen.

Aber auch die Belegschaft hat allen Grund zur Zufriedenheit mit dem Werk, und vor allem auch mit denen, die ihre Ersparnisse dem Unternehmen anvertraut haben. Ihnen ist es in allererster Linie zu danken, daß sich seit 1952 der Umsatz je Kopf von 29 310 DM auf 42 600 DM erhöhen konnte, womit allerdings noch längst nicht der amerikanische Stand erreicht ist; dort ist der entsprechende Betrag etwa doppelt so hoch. In den gleichen sechs Jahren aber sind die Aufwendungen je Belegschaftsmitglied um 30 v. H. auf 9000 DM gestiegen, wobei sich die Arbeitszeit ständig verkürzte. 1955 betrug die tatsächlich geleistete Stundenzahl je Belegschaftsmitglied noch 41,4 Std. die Woche. Im Januar 1958 waren es nur noch 37,5 Std. Weniger arbeiten die amerikanischen Chemiearbeiter auch nicht.

Schließlich noch einige Angaben über die Beteiligungen: Sie haben sich um gut 20 Mill. DM an 123 Mill. erhöht. Vor allem hat Hoechst jetzt 15 v. H. des Aktienkapitals der Ruhrchemie ervorben. Dies wirkt sich gut aus, weil Hoechst dort die Möglichkeit hat, einen angemessenen Anteil seines Bedarfs an Ammoniak zu decken. Weiterhin hat Hoechst seine Beteiligung bei den Cassella-Farbwerken Mainkur AG auf 25 v. H. erhöht. Zu erwähnen ist schließlich eine Beteiligung in Österreich, die der Erstellung einer Anlage von Polyäthylen mit einer Monatskapazität von 500 t dient. W. Ringleb