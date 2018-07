r. k., Frankfurt

Die Güte eines Gefängnisses wächst nicht mit der Dicke der Mauern, sondern mit dem pädagogischen Geist und der menschlichen Leistung der Beamten, die in ihm tätig sind.“ Sollte das etwa heißen, daß man jetzt Gefängnisse ohne Mauern bauen will? Ja, genau das hat man in Frankfurt geplant. Diese Worte sprach Generalstaatsanwalt Dr. Bauer neulich, als in Preungesheim, nördlich von Frankfurt, der Richtkranz über dem ersten Bauabschnitt des „Hauses der offenen Tür“, einem modernen Gebäudekomplex für besserungsfähige Häftlinge, aufgezogen wurde. Bereits 1955 hatten die Abgeordneten des Hessischen Landtages dem Bau zugestimmt, der 5,3 Millionen Mark kosten wird und 1959 fertig werden soll.

„Gefängnis“ ist kaum mehr das richtige Wort, für die zehn Gebäude, die dort verstreut in Grünanlagen gruppiert werden sollen, ohne Mauern, ohne Gitter. Auch das Äußere der Häuser – verschiedenfarbene Klinker – hat nichts mehr mit den häßlichen, festungsähnlichen Backsteinbauten alter Strafanstalten gemein. In jedem der vier zweigeschossigen Unterkunftshäuser werden vier Gruppen zu je 25 Gefangenen wohnen. Jede Gruppe hat einen gemeinsamen Tagesraum und jeder Häftling seine Schlafstelle. Die Zellen sind weder verschlossen noch vergittert. Duschanlagen sind in den Wohnhäusern eingebaut, in anderen Gebäuden gibt es Werkstätten, eine Großbäckerei für sämtliche südhessische Strafanstalten, auch ein Speise- und Veranstaltungsraum mit Bühne und ein Saal für den Gottesdienst sind vorgesehen.

Etwa vierhundert Häftlinge werden hier untergebracht, nur von den Beamten in den beiden Wachhäuschen beobachtet und von einem unauffälligen Maschendrahtzaun umgeben.

Schon mit der Strafanstalt Rudolfschule, der ersten offenen Anstalt dieser Art in Hessen, hatte man sehr gute Erfahrungen gemacht. Von den 12 000 Häftlingen, die durch diese Anstalt gingen, sind nur wenige wieder straffällig geworden.

In Preungesheim sollen nur Gefangene eingewiesen werden, die noch nicht vorbestraft sind und die einen Teil ihrer Strafe bereits in einer geschlossenen Anstalt verbrachten. Dies entspreche – so sagte der Generalstaatsanwalt – den modernen Vorstellungen vom Strafvollzug in verschiedenen Etappen: zunächst in einer geschlossenen Anstalt,dann unter gelockerten Bedingungen, wie in Preungesheim, später dann in der Freiheit, wo dem ehemaligen Häftling nur noch Auflagen gemacht werden und ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt wird.

Es komme nicht darauf an, zu rächen, sagte der Generalstaatsanwalt; der Schutz der Gesellschaft fordere diesen gelockerten Strafvollzug. Die Häftlinge sollen ja wieder in die Gesellschaft zurückkehren, wo sie dann lebens- und gemeinschaftsfähig sein müssen. Sind diese Menschen von einem abgrundtiefen Haß gegen die Gesellschaft erfüllt, so bedeuten sie eine erneute Gefahr für ihre Mitbürger. Nicht „Gefühlsduselei“ also, sondern eine neue pädagogische Zielsetzung fordert eine neue Gefängnisarchitektur.