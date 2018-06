Was nun aber Kultur im eigentlichen Sinne anlangt – denn davon sollte hier wohl vor allem die Rede sein – so finde ich es bemerkenswert, daß die „ärgerlichen jungen Männer“, jene jungen Leute also, die gegen den politischen, sozialen und literarischen status quo rebellieren, noch immer von sich reden machen, noch keineswegs also (wie die meisten erwartet haben) inzwischen spürbar älter und weniger ärgerlich geworden sind.