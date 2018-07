Inhalt Seite 1 — Augen auf, Kauf ist Kauf Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Karlsruhe

Einige hundert Menschen aus Karlsruhe und der Umgebung werden jetzt sechs, zwölf oder gar achtzehn Monate lang die Raten von Möbelkaufverträgen abstottern, ohne daß sie die Möbel erhalten haben. Sie werden Monat für Monat zähneknirschend ihr zusammengespartes Geld am Schalter einer Bank aufzählen, ohne Hoffnung, auch nur einen Küchenstuhl dafür zu bekommen. Junge Leute und Flüchtlinge werden „ihre Möbel“ bezahlen und dabei in leeren Wohnungen sitzen. Verlobte werden ihr Geld zusammenlegen, Raten zahlen und den Heiratstermin verschieben.

Alle diese Menschen büßen bitter für eine vielleicht allzu leichtfertige Unterschrift. Sie setzten sie bei einem Karlsruher Möbelhändler unter Teilzahlungsverträge und bestätigten damit, jene Möbel erhalten zu haben – die sie in Wahrheit nie zu Gesicht bekamen. Sie haben das getan, was täglich Hunderte, was Tausende tun: Sie unterschrieben einen Kredit-, Teilzahlungs- oder Kaufvertrag, ohne vorher die endlos langen, winzig klein gedruckten Vertragsbedingungen auch nur eines Blickes gewürdigt zu haben.

Das geht 999mal gut, und dann schlägt es ein. In Karlsruhe hat es eingeschlagen: Hier läuft ein Verfahren gegen einen Möbelkaufmann, der sich wegen Konkursvergehens vor der IX. Großen Strafkammer des Landgerichts zu verantworten hat. Der Prozeß ist ein Musterbeispiel dafür, wie gefährlich die „blinden Unterschriften“ sind.

So ist der übliche Vorgang: In einem Möbelhaus suchen sich die Interessenten die Stücke aus, die sie kaufen wollen. Dann setzen sich Käufer und Verkäufer zusammen und füllen die Formulare aus für den Auftrag und den Teilzahlungsvertrag. Man einigt sich über die Anzahlungssumme sowie über Höhe und Zahl der Raten. Der Verkäufer füllt die Rubriken sorgfältig aus und zeigt dann mit dem Bleistift, wohin die Unterschriften gehören. Die Vertragsbedingungen auf der Rückseite (im häufig unverständlichen Juristendeutsch) – wer liest die schon!

In solchen Verträgen könnte man aber zum Beispiel lesen, daß man mit seiner Unterschrift erklärt, die Möbel bereits erhalten zu haben – obwohl sie gerade erst bestellt worden sind. Es wird also eine Empfangsbescheinigung für Dinge verlangt, die – je nach Lieferfrist – erst in vier oder sechs Wochen geliefert werden. Nun, das ist kein Unglück, sofern der Möbelhändler den Kreditvertrag der Bank oder der Sparkasse erst an dem Tage einreicht, an dem die Möbel tatsächlich bei den Kunden ausgeliefert worden sind. So geschieht es in der Regel.

Daß sich die Geldinstitute bei einem Kreditvertrag den Empfang der Ware von dem Kunden bestätigen lassen, ist selbstverständlich. Wer Geld ausleiht, will Sicherheit. Daß die Möbelhändler sich die Unterschrift vom Käufer schon geben lassen, ehe die Ware überhaupt geliefert ist, wird häufig damit begründet, daß man alle Formalitäten „in einem Aufwasch“ erledigen möchte.