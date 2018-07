In einer Frühjahrsversammlung von Vertretern der viertausend Trachtler des Isargaues sprach der stellvertretende Vorsitzende Franz Xaver Paternoster unter anderem ein beherzigenswertes Wort aus ehrlichem oberbayerischem Herzen. Er wandte sich an die Verkehrsvereine und forderte sie auf, für eine „Bereinigung“ der sogenannten „Heimatabende“ zu sorgen, die während der Reisezeit zum Vergnügen der Fremden angeblich urwüchsiges Bauerntum darbieten, aber in Wirklichkeit nichts weiter zeigen als „gestellte“ Übertreibungen und Karikaturen; wie der Beschwerdeführer sich ausdrückte: „Seppl-Methoden und ein Kauderwelsch, die den Gästen vorgemacht werden, so daß sie nachher glauben, im Urwald gewesen zu sein“.

Möge dieser Appell aus authentischer Quelle recht vielen Bayernreisenden zur Aufklärung dienen! Denn es gibt immer wieder harmlose Nordländer, die sich von derartigen Veranstaltungen anziehen lassen und dann meinen, sie hätten nun Land und Leute kennengelernt. th