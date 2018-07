In den letzten Tagen erfuhren die Aktienmärkte von mehreren Seiten Auftrieb. Das bewirkte eine kräftige Anhebung des gesamten Kursniveaus. Unser Börsenbarometer gibt darüber ein eindrucksvolles Bild. Es ist auch insofern echt, als der Anstieg fast ausschließlich auf die sogenannten Großwerte zurückzuführen ist, also weniger auf die Gratisaktien-Aspiranten, die in der vergangenen Woche fast völlig in den Hintergrund traten. Wenn jetzt die Montanpapiere – wenn auch vergleichsweise nur geringfügig – in den Aufwärtstrend miteinbezogen wurden, dann ist das einzig und allein auf die Dividendenerklärung von Rheinstahl zurückzuführen, wo für 1957 eine auf 11 (9) v. H. erhöhte Ausschüttung erfolgen soll. Zwar hatte die Börse mit einer Aufstockung der Dividende gerechnet, doch bewegten sich die Schätzungen eigentlich nirgends über 10 v. H. hinaus. Um so größer war jetzt die Überraschung, zumal niemand gegenvärtig mit einer so guten Nachricht aus dem Montanbereich gerechnet hatte. Der Rheinstahl-Kurs wurde um 14 Punkte auf 178 v. H. heraufgesetzt. Er sollte – bei Licht betrachtet – immer noch eilige Reserven haben. Die anderen schwerindustriellen Werte folgten dieser Sonderbewegung zögernd: immerhin konnten auch bei ihnen drei bis Vier Punkte Kursgewinn verbucht werden.

Favoriten des Aktienmarktes blieben die großen "internationalen" Papiere, und hier vor allem die IG-Farben-Nachfolger, deren Kursbewegung durch die Veröffentlichung ihrer günstigen Abschlüsse angeregt wurde. Bemerkenswert ist, daß Bayer den letzten Bezugsrechtabschlag schon wieder voll eingeholt haben und auch vom Kurs her wieder an die Spitze der IG-Farben-Gruppe getreten sind. Dazu trug die Ankündigung bei, wieder ein genehmigtes Kapital von zusammen 110 Mill. DM zu schaffen. Am Elektromarkt lagen AEG um rund 6 und Siemens um rund 11 Punkte fester. Alle diese Papiere kamen in den Genuß großer Anlagekäufe, die hauptsächlich von den Investment-Gesellschaften ausgingen, außerdem hat das Ausland sich erneut in diesen Papieren engagiert.

Das Verhalten der Ausländer scheint im übrigen wieder Aufmerksamkeit zu verdienen. An internationalen Plätzen wird eine erneute Flucht in die D-Mark für durchaus möglich behalten. Diesmal sind es jedoch keine Aufwertungshoffnungen, die hier den Ausschlag geben, sondern vielmehr die Befürchtung, daß es in einigen Ländern zu erheblichen inflationistischen Erscheinungen kommen könnte. Diese Periode glaubt man am günstigsten durch Verlagerung des Kapitals in die D-Mark überstehen zu können, die auch weiterhin für sehr widerstandsfähig gehalten wird. Das scheint auch ein wesentlicher Gesichtspunkt dafür zu sein, daß die Nachfrage nach hochverzinslichen Anleihen von seiten des Auslandes immer noch anhält, wenngleich natürlich ebenso stark die relativ hohen Zinsen locken.

Ob sich die Zinssenkungstendenzen auf dem deutschen Kapitalmarkt fortsetzen werden, ist gegenwärtig eine viel diskutierte Frage. Die privaten Hypothekenbanken haben sich in ihrer Mehrzahl noch einmal gegen die vorschnelle Einführung eines 6 1/2prozentigen Typs ausgesprochen – und angesichts des hohen Anleihebedarfs, den Bund, Länder und kommunale Stellen angemeldet haben, würde es auch kaum anhängig sein, den Anleihezins von 7 auf 6 1/2 v. H. jetzt schon zurückzunehmen. Zunächst steht auf alle Fälle noch der Schritt auf einen Ausgabekurs von 99 v. H. für siebenprozentige Emissionen bevor.

Recht erfreulich haben sich die Pfandbriefkurse entwickelt. Fünfprozentige (steuerfreie) Papiere sind jetzt schon zu 100 v. H. verkäuflich. Wie sehr sich hier die Dinge in den letzten zwölf Monaten gewandelt haben, wird deutlich, wenn man sich erinnert, daß diese Papiere vor Jahresfrist noch in größeren Posten zu 87 v. H. und darunter nicht zu placieren waren. Kurt Wendt