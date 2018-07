Die Welt des So.mmers 1945 – Wer war schuld? – Denazifizierung und gefährliche Rückkehr zum alten

Von Fritz Ernst

Es scheint ja nun alles in bester Ordnung zu sein: Unsere Schulbücher sind zum großen Teil recht verständig; in der hohen Publizistik, guten Zeitungen und Zeitschriften ist das Bild unserer jüngsten Geschichte im allgemeinen jemäßigt, voll von Verständnis für Fehler und Unglück; unsere Geschichtsstudenten versuchen die Lehren des Vergangenen zu erkennen; deutsche Historiker bemühen sich um den Ausgleich der geschichtlichen Anschauungen über andere Völker mit Geschichtslehrern aus eben diesen Völkern; die Deutschen wählen in ihrer großen Mehrheit die sogenannten demokratischen Parteien, sie gelten als gute Europäer, beinahe als das einzige größere Volk, das den europäischen Gedanken ganz ernst zu nehmen scheint...

Was braucht man sich da noch über ungelöste Reste unserer Geschichte zu sorgen, zu fragen, was einstens in unserem Geschichtsbewußtsein ungeklärt gewesen sein muß, damit 1933 möglich wurde; zu fragen, ob von diesem Ungeklärten nicht heute noch vieles wirksam ist?

Aber es besteht ja heute wieder – und in der Weimarer Republik war das nicht so sehr anders – eine merkwürdige Spaltung in unserem öffentlichen Bewußtsein.

Man gehe einmal auf eine Schihütte, man lausche einem politischen Gespräch in der Eisenbahn, man setze sich an einen Gasthaustisch: da klingt es doch ganz anders als in den meisten akademischen Bezirken.

Oder man gehe zu militärischen Traditionverbänden, wo begreiflicherweise die Erinnerungen, das gemeinsam Erlebte leidenschaftlich gepflegt werden.