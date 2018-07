Bei der Vereinsbank in Nürnberg, Hypothekenbank, wird der auf den 22. Mai einzuberufenden Hauptversammlung vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 1957 eine Dividende von 9 (8) v. H. zu verteilen und den Vorstand zu einer Kapitalerhöhung um bis zu 2 Mill. DM zu ermächtigen.

Die Guano-Werke AG (vorm. Ohlendorff’sche und Merck’sche Werke), Hamburg, an deren Grundkapital von 7 Mill. DM die Wasag-Chemie AG, Essen, mit rund 60 v. H. beteiligt ist, schlägt der zum 13. Mai einberufenen Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 1957 wieder 8 v. H. Dividende auf das inzwischen von 5,6 auf 7,0 Mill. DM erhöhte Grundkapital zu verteilen. Die aus der Kapitalerhöhung 1957 stammenden 1,4 Mill. DM Aktien sind voll gewinnberechtigt.

Die Deutsche Werft AG, Hamburg, an deren Grundkapital von 12 Mill. DM die Gutehoffnungshütte, Nürnberg/Oberhausen, mit rund 53 v. H. und die Elektrofinanz AG, Berlin (AEG), mit etwa 30 v. H. beteiligt sind, schlägt für das Geschäftsjahr 1957 eine auf 12 (10) v. H. erhöhte Dividende vor. Die Hauptversammlung wird in der ersten Hälfte des Monats Juni stattfinden.

Für die diesjährige Hauptversammlung der Mannesmann AG, Düsseldorf, ist der Termin um den 1. Juli in Aussicht genommen. Die Essener Steinkohlenbergwerke AG, die wichtigste Mannesmann-Tochter mit freien Aktionären, wird ihre HV kurz vorher abhalten, wahrscheinlich am 27. Juni. Danach dürfte die Bilanzsitzung des Mannesmann-Aufsichtsrates Ende Mai stattfinden. In früheren Verlautbarungen hieß es, daß für 1957 mit derselben Dividende wie für 1956, also 10 v. H., gerechnet werden könne. Es wird bis zur Sitzung des Aufsichtsrates offen bleiben, ob der Aufsichtsrat bei seinem Dividendenentscheid der seit den letzten Erklärungen eingetretenen konjunkturellen Entwicklung Rechnung trägt, In den letzten Jahren hatte der Aufsichtsrat mehrfach anders entschieden als vorher angekündigt, allerdings im Sinne der Aktionäre günstiger.