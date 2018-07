Wassind Pfandbriefe und Kommunalobligationen!

Unter der Überschrift „Abrakadabra der Hochfinanz“ veröffentlichte Martin Beheim-Schwarzbach in der ZEIT vom 24. April 1958 eine Besprechung über das Buch „Der Zündholzköniq“ von Allen Churchill. Martin Beheim-Schwarzbach bringt in seinem Artikel zum Ausdruck, daß er von Dingen wie Giro, Diskont, Hypothek, Pfandbrief und Obligationen wenig weiß. Nun, damit steht er nicht allein! Aber seine Freimut gibt mir Veranlassung zu fragen, worin der Unterschied zwischen Pfandbriefen und Kommunalobligationen besteht? S. St., Ludwigshafen

Antwort: Die durch den Verkauf von Pfandbriefen anfallenden Gelder finden Verwendung im Wohnungsbau. Was ist ein Pfandbrief? Er ist ein Brief, hinter dem ein Pfand, eine Sicherheit steht. Ausstellerin des Pfandbriefs ist eine Hypothekenbank, die im gleichen Umfang, wie sie nach der einen Seite Pfandbriefe ausgibt, nach der anderen Seite durch erststellige Hypotheken gesicherte Darlehen an an Grundstückseigentümer gewährt. Der einzelne Pfandbrief hat zwar keinen direkten Zugriff auf ein einzelnes Objekt. Aber ihm haftet mit ihrem gesamten Vermögen die Bank, die nun ihrerseits durch den beliehenen Grundstücks- und Häuserkomplex gedeckt ist.

Nach Art und Wesen den Pfandbriefen verwandt sind die Kommunalobligationen, bei denen aber nicht Grundstücke und Gebäude, sondern das Vermögen und die Steuerkraft der Gemeinden den Ausgabebanken als Sicherheit dienen. Auch Kommunalobligationen werden durch Hypothekenbanken ausgegeben. Beide Papiere, Pfandbriefe und Kommunalobligationen, sind langfristige, festverzinsliche Schuldverschreibungen und für die langfristige Anlage der Ersparnisse gedacht.

Wenn Sie sich eingehender mit den Problemen der Pfandbriefe und Kommunalobligationen beschäftigen wollen, dann empfehen wir Ihnen das Studium der vor kurzem erschienenen Broschüre „Pfandbriefe und Kommunalobligationen als Geldanlage“, in der Dr. Claus Schrempf sich mit den Vorzügen dieser Wertpapiere befaßt. (Erschienen im Verlag Moderne Industrie, 48 Seiten, broschiert 3,80 DM).