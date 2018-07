Unser eminenter juristischer Mitarbeiter „Ulpian“ vertrat vor einigen Wochen an dieser Stelle die Auffassung, der „Zeugenstand“ sei eine Sprachunart deutscher Gerichtsberichterstatter, dem englischen „witness box“ nachgebildet; in Wirklichkeit gebe es derlei in deutschen Gerichtssälen nicht. Einer unserer Kollegen hatte Gelegenheit, Ulpian zu berichtigen.

Erik Verg schreibt:

Ulpian irrt leider. Es gibt den Zeugenstand nicht nur in der Phantasie der Gerichtsreporter „zeitgenössischer Gazetten“ und nicht nur jenseits des Kanals und des Atlantischen Ozeans als witness box, sondern sehr wohl auch in deutschen Gerichtssälen, allerdings anscheinend nicht in dem, dessen Anblick Ulpian zu seiner Glosse veranlaßte. Anbei ein Photo aus dem Schwurgerichtssaal Kaiserslautern als Beweismittel (Abbildung obenstehend).

Ulpian antwortet:

Als Ulpian kürzlich an dieser Stelle die journalistische Redewendung vom Zeugenstand glossierte, weil er trotz jahrzehntelanger Vertrautheit mit den Sitten und Gebräuchen der Gerechtigkeit dieses Utensil noch in keinem Gerichtssaal erblickt hatte, ahnte er nicht, daß ein findiger Reporter ihm ein solches Möbel in photographischer Dokumentation vorlegen würde.

Wahrhaftig: wenigstens ein Gerichtssaal in deutschen Landen enthält ein hölzernes Schränkchen zur Aufstellung des Zeugen vor Gericht! Was Wunder, daß die in jenem Gebiet stationierte verbündete Truppenmacht der Bevölkerung und der Obrigkeit die Leitbilder ihrer Lebensweise vor Augen stellt. Nicht nur das viel beredete Vorbild der Bar als Stätte nächtlicher Vergnügung, sondern auch die gleichbenannte Gerichtsschranke in amerikanischen Gerichtssälen. So hat man also vor die Bar des deutschen Schwurgerichts ein dürftiges Möbel hingezimmert, auf daß der Zeuge sich hineinzwänge.

Freilich scheint deutsche Ordnungsliebe die vornehmlichste Funktion des angelsächsischen Zeugenstandes übersehen zu haben. Nämlich, daß der Sinn dieses Möbels sein soll, den Zeugen in sichtbarlicher Weise nicht nur mit Gericht, Ankläger und Verteidiger, sondern vor allem mit der Hauptperson des Prozesses, dem Angeklagten, zu konfrontieren. So schaut im Photo aus Kaiserslautern der angeklagte Zahnarzt nicht, wie im amerikanischen Vorbild, der vernommenen Zeugin gerade ins Gesicht. Ihm wird gestattet, der Zeugin auf den weit weniger ausdrucksvollen Rücken zu starren. Und gleichzeitig weiß die Zeugin zwei Meter hinter sich die uniformierten Gestalten der Bewacher des Gefangenen. Eingeklemmt zwischen Gerichtsschranke und Anklagebank – ein Zeugenstand, der die fatale Erinnerung an den Pranger mittelalterlicher Zeiten weckt. Und wie am Pranger soll sich schon mancher Zeuge gefühlt haben – mit und ohne Zeugenstand.