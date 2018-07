Inhalt Seite 1 — Die Glocke am Bahnwärterhaus Seite 2 Auf einer Seite lesen

hst., Freudenstadt

Man hatte mir erklärt: „Hinter der großes Eisenbahnbrücke kommt nach fünfhundert Metern eine scharfe Kurve. Dort geht der Weg links ab. Du mußt noch über eine Bahnlinie. Es ist eine Schranke dort. Dann kommst du bald an das Berghotel...“

Die Schranke ist geschlossen. Links steht ein Schild: „Bitte läuten.“ Darunter hängt noch ein Schild: „Bedienungszeiten! Werktags von 4.50 bis 20.05 Uhr. Sonntags von 6.30 bis 12.00 Uhr.“ Da es Werktag und 18.25 Uhr ist, steige ich hinaus in den Regen. Hinter dem Schild ist ein Draht – unten zu einem Griff gebogen. Ich! ziehe. Irgendwo scheppert leise und wenig klangvoll das, was man in der Stadt eine Kuhglocke nennt. Ich steige in den Wagen. Es dauert lange. Nichts geschieht. Ich stelle den Motor ab. Monoton trommelt der Regen auf das Blech.

Drüben– auf der anderen Seite – steht das Bahnwärterhaus, ein Stück aus jener Zeit, da die Bahnarchitekten den Begriff „sozialer Wohnungsbau“ noch nicht kannten. Als Ausgleich hat sich der Mann bemüht, das winzige Haus „dem Charakter der Landschaft“ anzupassen. Man spürt seine große Mühe noch heute. Der Erfolg ist dann auch danach. Und dann fällt mein Blick wieder auf das „Bitte läuten“. So steige ich abermals hinauf in den Regen und ziehe an dem Griff. Und abermals scheppert die Kuhglocke. Monoton trommelt der Regen auf das Blech des Wagens.

Eben will ich unter der Schranke herkriechen und mich zum Bahnwärter bemühen, da kommt eine Bäuerin von der Bergwiese herab. Sie kommt an den Wagen und sagt: „Grüß Gott. Ich kann die Schranke jetzt, nicht hochmachen. Es kommt ein Zug...“ – „Wann kommt der Zug?“ möchte ich wissen. Die Frau geht ohne Antwort quer über die Gleise zum Haus hinüber und schaut durch die Scheibe. Sie kommt zurück und sagt: „Eigentlich müßte er da sein...“ – „Hat er Verspätung?“ frage ich. „Ja“, sagt die Frau in ihrer Mundart, „des ka scho sei.“

Nun hätte ich es vielleicht aufgegeben. Aber es war ohnehin spät geworden. Nebel und regennasse Straße, Kuhherden und Frostaufbrüche vom letzten Winter hatten mich aufgehalten. Eigentlich sollte ich jetzt schon umgezogen und in Freudenstadt sein. So mache ich einen letzten Versuch: „Ist der Zug denn schon gemeldet?“ Die Bahnwärter-Bäuerin erklärt etwas in ihrer Mundart. Sie ist jetzt gesprächiger. Immerhin erfahre ich, daß „kei Zuch je gemeld wird“. Es kommen nur einige am Tag, und die kennt sie auswendig. Ich weise auf das Schild mit den Bedienungszeiten: „Und wenn nachts jemand hier durch muß?“ Nachts ist die Schranke auf – „wenn kei Züch komme“.

Manchmal kommen nachts, so erfahre ich, „Militärzüch von den Franzose“ oder Sonderzüge für Urlauber. Diese Züge würden gemeldet. Dann bliebe die Schranke zu. „Wenn nun ein Wagen durch muß?“ frage ich hartnäckig. Die Frau ist ebenso hartnäckig; „nachts muß keiner durch.“ „Wenn ich aber mal spät käme“: „Stelle se d’r Wage nur doher.“ Und sie empfiehlt freundlich: Gehen Sie die paar Schritte zu Fuß. Und sie erklärt: „Gestohlen wird er nicht. Hier ist noch nie was gestohlen worden.“