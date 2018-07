Ein enttäuschter Reisender schreibt

Anfang dieses Monats habe ich zusammen mit meiner Mutter eine Erholungsreise zur Riviera unternommen. Der Höhepunkt dieser Reise sollte eine Fahrt mit der neueröffneten, das Montblanc-Massiv überquerenden Bergbahn sein. Die Werbung im deutschen und italienischen Fernsehen sowie Ihr anregender Bildbericht (DIE ZEIT, Nr. 11) hatten uns diese Reise reizvoll geschildert, und ein von mir direkt mit dem Reisebüro von Courmayeur aufgenommener Schriftverkehr unterrichtete uns über Preis, Fahrtdauer und Fahrplan der Bergbahn. Dementsprechend lösten wir hier in Deutschland ein Bundesbahn-Fahrscheinheft von Hagen zur italienischen Riviera; von dort nach Courmayeur und jenseits des Montblanc von Chamonix weiter zum Genfer See, wo wir noch Station machen wollten, und zurück nach Deutschland. Da soweit alles in Ordnung schien, traten wir unsere Reise beruhigt und voller Erwartung an.

Die ärgerliche Überraschung kam jedoch erst im letzten Augenblick: in Courmayeur. Dort wurde uns mit einem merkwürdigen Lächeln klargemacht, daß das in deutschsprachigen Prospekten als „achtes Weltwunder“ angepriesene Bergbahnkunstwerk seit Wochen (!) außer Betrieb wäre, vom Sturm zerstört, weil nicht widerstandsfähig genug, und daß man uns diesen wichtigen Bescheid deshalb im Brief vorenthalten habe, weil man angeblich geglaubt hatte, der Schaden sei in ein paar Tagen geheilt.

Das Fazit dieses Reinfalls: Da unsere Fahrkarte von Chamonix aus weiterlief, aber sowohl der kleine wie der große St. Bernhard im Winter gesperrt sind, blieb uns, um an unser Ziel, den Genfer See, zu gelangen, keine andere Wahl, als einen Tagesumweg über Mailand – Domodossola – Brig –Martigny zu machen, den wir extra finanzieren mußten.

Ich berichte Ihnen diese Reise so ausführlich, damit Sie sich ein Bild der dortigen Verhältnisse machen können. Vielleicht trägt dieser Brief dazu bei, anderen, die ein ähnliches Reiseziel haben, die Unannehmlichkeiten zu ersparen, denen wir völlig unerwartet ausgesetzt waren.

Wilfried Weustenfeld, Silschede b. Gevelsberg