Inhalt Seite 1 — Die Katze auf dem heißen Blechdach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer erwartet hatte, daß es auf der gegenwärtigen Tagung des General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) zu dem seit der Herbsttagung 1957 drohenden offenen Konflikt zwischen der Bundesrepublik und den anderen Mitgliedern des GATT kommen würde, sah sich getäuscht. Mit der in solchen Fällen. üblichen Methode der Einsetzung eines besonderen Arbeitsausschusses („working Party“), dem außerdem nur eine teilweise Behandlung des eigentlichen Problems auferlegt wurde, hat man sich vorerst einmal aus der Klemme geholfen und wahrscheinlich sogar die ganze Angelegenheit bis zur nächsten Vollversammlung im Herbst vertagt.

Der deutsche GATT-Konflikt, wenn man ihn so nennen darf, gehört zu jenen Anachronismen, die darauf zurückzuführen sind, daß die Bundesrepublik im Laufe der letzten Jahre aus dem Kleid herausgewachsen ist, das man ihr zum Zeit-, puikt ihres Eintritts in internationale Institutionen geschneidert hatte.

So liefen im Rahmen des GATT die deutschen Einfuhrbeschränkungen – vornehmlich im Agrarbereich – viele Jahre unter Artikel XII des GATT, der einem Mitgliedland die Beibehaltung der Importrestriktionen aus Gründen von Zahlungsbihnzschwierigkeiten jedenfalls für eine Übergangszeit erlaubt. Diese Übergangszeit ist nicht nur abgelaufen; darüber hinaus hat die Bundesrepublik im Laufe der letzten Jahre sogar wachsende Zahlungsbilanzüberschüsse erzielt, die die Anwendung von Artikel XII zweifellos schon seit geraumer Zeit nicht mehr rechtfertigen. Auf der anderen Seite war jedoch die Bundesrepublik nicht bereit, diese Importrestriktionen abzubauen oder auch nur den Zeitpunkt ihres späteren Abbaues in etwa zu bestimmen.

Die Haltung der Bundesrepublik erklärt sich einmal aus dem bei uns immer noch waltenden Agrarprotektionismus, zum andern aus der Rücksichtnahme auf europäische Nachbarländer, die – als Agrarexportländer – infolge einer Aufhebung oder Lockerung der deutschen Importrestriktionen wahrscheinlich im Vergleich zur Konkurrenz der billiger produzierenden überseeischen Agrarländer ins Hintertreiben geraten würden. Da die überseeischen Länder aber gleichzeitig wichtige Abnehmer der deutschen industriellen Exportprodukte sind, befindet sich unsere Handelspolitik in diesem Zusammenhang in einem dauernden Dilemma.

Um nun aus der Schwierigkeit herauszukommen, die sich daraus ergibt, daß die Anwendung von Artikel XII nicht mehr gerechtfertigt werden kann, hat sich die Bundesrepublik auf den Standpunkt gestellt, unabhängig von diesem Artikel gestatte das Protokoll über das Zollabkommen von Torquai jedenfalls die Beibehaltung jener Importrestriktionen, die aus der Anwendung der deutschen Marktordnungsgesetze resultieren. Es wird argumentiert, daß dieses Protokoll die damals in Kraft befindlichen Importrestriktionen gewissermaßen sanktioniert habe.

Wenn dieser formaljuristische Standpunkt zutrifft, wären damit etwa 11 v. H. der insgesamt 18 7. H. des Importwertes umfassenden deutschen Einfuhrbeschränkungen gerechtfertigt. Ob er zutrifft, ist jedoch eine offene Frage, und der nunmehr eingesetzte Arbeitsausschuß hat sich ausschließlich mit der Untersuchung dieser rechtlichen Frage zu befassen. Das Procedere hat insofern einen Vorteil, als damit der Block der auf 18 v. H. der Einfuhr lastenden Restriktionen aufgespalten wird. Unter Umständen ergibt sich daraus die Möglichkeit, nach Ausklammerung der (aus den Marktordnungsgesetzen resultierenden) 11 v. H. bei den verbleibenden rund 7 v. H. einige Konzessionen zu machen. Daß am Großteil der Einfuhrbeschränkungen praktisch kaum gerüttelt werden wird, weiß man natürlich auch im GATT. Wenn die Bundesrepublik gezwungen würde, in dieser Frage Konzessionen zu machen, dann wäre die Konsequenz nur eine noch stärkere Hilfe für die deutsche Landwirtschaft. Die Agrarförderung würde dann entweder auf dem Wege von Subventionen vorgenommen, gegen die das GATT nicht viel unternehmen kann, oder durch eine weitere Rationalisierung der deutschen Landwirtschaft, wodurch auch die Frage der Agrarexporte nach Deutschland früher oder später hinfällig würde.

Die Interessenlage im GATT ist also, wie man sieht, reichlich komplex. Von einer Einheitsfront der Kritiker kann nicht mehr die Rede sein. Die“ Partner Deutschlands in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft halten sich natürlich zurück. Sie sind sich darüber im klaren, daß die Behandlung der Landwirtschaft im Rahmen einer Freihandelszone eine Abstimmung unter ihnen voraussetzt. Diese kann man nicht dadurch präjudizieren, daß man einen Partner zu Konzessionen zwingt, die früher oder später auch von den anderen Partnern zugestanden werden müssen.