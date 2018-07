Den Sandwich-Sündern unter den europäischen Luftfahrtgesellschaften (ZEIT, Nr. 17) hat der Entschluß, ihre üppig belegten Brote in der neuen Economy-Klasse, die keine warmen Mahlzeiten während des Fluges kennt, zu verteidigen, wenig genützt. Dieser Tage trat auf Antrag der größten Luftfahrtgesellschaft der Welt, der Pan-American-World-Airways (PAA), das Schiedsgericht der Luftfahrt-Dachorganisation IATA in London zusammen und definierte zum größten Ärger der kulanten Europäer (so der SAS mit ihren köstlichen Smørrebrøds), was ein Sandwich ist oder nicht ist. Der Generaldirektor der IATA, Sir William Phildred, sagte es ganz genau:

a) die Butterbrote dürfen offen oder zusammengeklappt sein;

b) jedes Butterbrot muß eine gesonderte Einheit darstellen, damit nicht der Anschein einer kalten Platte erweckt wird;

c) ein wesentlicher und sichtbarer Bestandteil jedes Butterbrotes muß Brot, Brötchen oder „ähnliches brotgleiches Material“ sein;

d) die Butterbrote müssen kalt sein;

e) jedes Butterbrot muß „einfach“ und mit einem „Minimum an Verzierung“ versehen sein;

f) jedes Butterbrot muß billig sein, das heißt, man muß „Material“ verwenden, das „normalerweise als nicht teuer oder luxuriös“ gilt. Als nicht zulässiger Belag werden angegeben: Räucherlachs, Austern, Kaviar, Hummer, Wild, Spargel, Gänseleberpastete oder Fleisch in zu großen Mengen, wodurch der Geldwert der Butterbrote erheblich erhöht und die „notwendigen Bedingungen von niedrigen Kosten und Einfachheit zerstört würden.“