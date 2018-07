Auf der Volltagung des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) bekannte sich dessen neuer Präsident Münchmeyer in pointierter Weise zur Marktwirtschaft. Es entspricht der inneren Logik seiner wirtschaftspolitischen Konzeption, wenn er gleichzeitig das Erfordernis der Erhaltung der Geldwertstabilität an die oberste Stelle rückte und wenn er sich dabei von allen Ratschlägen nach Ermunterungsspritzen von der monetären Seite her distanzierte. Solche Feststellungen zeigen aber auch, von welcher Warte der Industrie- und Handelstag die Dinge beobachten muß, wenn er die ihm zugefallene Aufgabe erfüllen will, die widerstrebenden Interessen in den einzelnen Gruppen der Wirtschaft auszugleichen und zu einem Gesamturteil zu gelangen.

Das verlangt in sich gefestigte Grundelemente der Wirtschaftspolitik. Es gilt dies auch von der Kreditpolitik, welcher der DIHT in seinem Jahresbericht – er trägt die Bezeichnung „Um das Gleichgewicht der deutschen Wirtschaft“ – breiten Raum zuweist. In allen entscheidenden Punkten kommt er zu einem Ergebnis, das weitgehend der kreditpolitischen Linie der Deutschen Bundesbank entspricht. Beide Institutionen kommen zur Erkenntnis, daß entscheidend für das gesamte Kreditwesen die Sparentwicklung ist und daß es daher – vom sozialen und politischen Standpunkt aus gesehen – vor allem darauf ankommt, wer spart. Nach Abschluß der ersten Wiederaufbauperiode ist, so meint der DIHT, der Zeitpunkt gekommen, die Kapitalbildung wieder stärker in den privaten Bereich zu verlagern. Er hält die überhöhte Ersparnisbildung bei Staat und Unternehmen nicht für unbedenklich. Übermäßige Steuern führen zum Staatskapitalismus und zu Kapitalfehlleitungen.

Sparen aber bedeutet auch Schaffung und Erwerb von Eigentum, u. a. an wirtschaftlichen Unternehmen. Das hat seine Probleme. Zu einem guten Teil liegen sie im Bereich des Aktienwesens. Man strebt deshalb nach einer Aktienrechtsreform. Sie ist für den normalen Aktionär ein Buch mit sieben Siegeln, weil sie Einzelprobleme enthält, die nur schwer unter einen leitenden Grundgedanken zu bringen sind. Es erscheint typisch für den neuen DIHT-Präsidenten, daß er vor einer übereilten und nicht genügend ausgewogenen Aktienrechtsreform warnt. Das gilt auch von den vielgeforderten Bestimmungen zur Verbesserung der Publizität der Aktiengesellschaften. Hier muß sicherlich etwas geschehen. Aber muß deshalb der Gesetzgeber aktiv werden? Der Kapitalmarkt wird von selbst eine Verbesserung erzwingen, weil jeder Emittent seine Aktie so attraktiv wie möglich machen muß, wenn er sie verkaufen will. Mit voreiligen Maßnahmen setzt der Gesetzgeber sich der Gefahr aus, Porzellan zu zerschlagen; denn es ist nicht alles, was für den einen gut ist, für den anderen angebracht. Zum Beispiel gibt es Familiengesellschaften, die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft betrieben werden. Hat ihnen gegenüber der Gesetzgeber ein Recht, sie zu einer erhöhten Publizität zu zwingen, obwohl sie niemals an den Kapitalmarkt heranzutreten beabsichtigen? W. R.