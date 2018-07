Inhalt Seite 1 — Ein neuer Begriff: Globale Elite Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinrich Hahne

In den Veröffentlichungen des Wiener Historikers Friedrich Heer vereinigen sich die Sachkenntnis des Gelehrten und der Verantwortungswille eines Mannes, der von dem Bewußtsein durchdrungen ist, daß wir selber unsere Zeit und damit auch die Zukunft bestimmen müssen. Doch Heer postuliert, moralisiert und predigt nicht in herkömmlicher Weise, noch kompromittiert er sich als ein „Manager Gottes“. Dagegen erkennt er das Recht der Gegenwart und den Willen zum Leben, zum vielfältigen Leben in dieser tatsächlichen Welt, in einer wahrhaft universalen Betrachtung; wie sie dem Wesen und der Tradition des Katholizismus entspricht, ausdrücklich an. So wird in der Schrift

Friedrich Heer: „Junger Mensch vor Gott“; Glock und Lutz Verlag, Nürnberg; 125 S., 5,80 DM,

aus einem allgemeineren Verständnis der Sünde als der Selbstsucht, der Ich-Bezogenheit des Menschen, die Überwindung, privaten Absonderung in jedem Sinne und die Hinwendung zur Wirklichkeit, zum „Menschen als Menschheit“, begründet. Dieser Überwindung sollen auch Wissenschaft und Technik dienen.

Die charakteristischen Merkmale unserer Zeit beschreibt der Autor mit einer fast leidenschaftlichen Beteiligung und in einem unorthodoxen, lockeren Stil, der sich nicht scheut, auch die laxeren Floskeln einer aktuellen Sprache zu benutzen.

Aus der Aufsatzsammlung

Friedrich Heer: „Experiment des Lebens“; Glock und Lutz Verlag, Nürnberg; 325 S., 11,50 DM, sei hier nur die Skizze Globale Elite erwähnt.