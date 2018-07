Früher war es mit der Wiese getan...“ sagte Frau Dr. Antonie Nopitsch, als sie kürzlich einem kleinen Kreis von Interessentinnen die Sorgen des Deutschen Müttergenesungswerkes schilderte.

Heute sind unter den Frauen, die Hilfe brauchen und Aufnahme in den 160 Heimen (gegen 42 nach Kriegsende) finden, manche, die den wohlerprobten und geregelten Plan zu genesen, nicht einhalten wollen. Sie haben etwas gegen die Liegekur, die nicht viel tätigen kann, weil sie ja nichts kostet; gegen frühes Zubettgehen, denn sie können doch nicht schlafen. Sie sind „dagegen“, weil ihnen alles fehlt, „wofür“ sie sein könnten. Viele sind in einem solchen Erschöpfungszustand, daß sie sogar gegenüber der Familie gleichgültig sind, für die sie sich aufgeopfert haben. Warum es zu solchen Erschöpfungen und daraus folgenden Erkrankungen kommt, erklärt ein Blick in eine Kurliste irgend eines Muttergenesungsheimes. Etwa die Hälfte der gerade hier kurenden 37 Mütter ist heimatvertrieben. Wenn auch nur wenige noch aus Lagern kommen, so steht doch hinter den Geburtsorten Stettin oder Breslau oder Erfurt die Geschichte einer jahrelangen Mühsal, die wir uns vielleicht noch vorstellen können – und am Ende eben der körperlich-nervliche Zusammenbruch. Manchmal kommt er erst, wenn „es geschafft“ ist, das Geschäft durch unermüdliche Mithilfe und Sparsamkeit der Frau vergrößert, die Wohnung komplett eingerichtet ist – und dann die Erkenntnis, daß die Mühsal weitergeht und die Sorgen niemals aufhören.

Die Situation 1958 ist anders als die der dreißiger Jahre, als man die Frauen der Arbeitslosen mit kräftiger Kost und Ausruhen, eben „mit der Wiese“ heute. Und auch anders als die der letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre, als angriffsfreie Mächte, ein sauberes Bett, ein warmes Zimmer allein schon Genesung brachten. Von Kreislaufstörungen, totaler Schlaflosigkeit und Schonkost war früher kaum die Rede. Heute muß in den freundlichen hellen Heimen zwischen Wald, Wiesen und See seelische Hilfe geleistet werden, die gegenüber dem Zuspruch von einst erheblich differenzierter geworden ist. Der Kampf gegen stumpfe Resignation der einen – „es ist doch alles gleich, besser gar nicht nachdenken“ – und die Verbitterung der von den Männern Verlassenen ist nicht das einzige. Eine erschreckend große Anzahl junger Frauen hat nie gelernt, einen Haushalt zu führen und hat keine Ahnung von Kindererziehung. Sie sind oft krank, ohne zu wissen, wieviel leichter ihr Leben würde, wenn sie eine äußere und innere Ordnung hineinbrächten, Ihnen das klarzumachen, gehört zu den Aufgaben der Heim- und Freizeitleiterinnen. Heute hängt für den Erfolg dieser Heime viel von der Qualität seiner Helferinnen ab. Nicht immer genügen überhaupt die vier Wochen Loslösung aus der Anstrengung und Verworrenheit des Zuhause.

Wenn die Mütter nach Hause zurückkommen, haben sie sich nicht nur erholt (das heißt sie sind Krankheitsfolgen losgeworden und haben an Gewicht zugenommen), sondern sie haben meist auch eine neue Einstellung zum Leben gewonnen. Die Ehen bessern sich, auch die Beziehung zu den Kindern. Und die Männer, die von den Heimleiterinnen zu Anfang um Briefe an die sich sorgende Frau gebeten wurden – 60 v. H. aller Ehepaare korrespondieren nicht miteinander! – und zum Schluß um Schonung und Verständnis für die Übergangszeit nach der Heimkehr – diese Männer schreiben dann Briefe voller Dankbarkeit. Einmal kam so ein Brief, in dem stand nur: „Was haben Sie aus meinem Drachen gemacht! Ihr dankbarer X. Y.“ m. m. g.

Die diesjährige Sammelwoche des Deutschen Müttergenesungswerkes (Elly-Heuss-Knapp-Stiftung), das die Heime des Evangelischen Mütterdienstes, der Caritas, der Arbeiterwohlfahrt, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des Deutschen Rotm Kreuzes umfaßt, beginnt am 5. Mai.