Nach den jüngsten Feststellungen sind in der Bundesrepublik 4,2 Millionen Investment-Zertifikate im Umlauf. Allein im 1. Vierteljahr 1958 wurden 865000 Zertifikate abgesetzt gegenüber 650 000 Zertifikaten im 4. Quartal des Vorjahres. Das Sparaufkommen über Investment-Zertifikate betrug in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres knapp 80 Mill. DM. Im Rahmen des gesamten Sparaufkommens, meine verehrten Leser, ist das zwar keineswegs imposant, dennoch kann man jetzt ohne Übertreibung von einem „Siegeszug der Investment-Zertifikate“ sprechen, der sich fortsetzen wird, denn die anfängliche Skepsis, die man der in Deutschland neuen Einrichtung entgegenbrachte, ist mehr und mehr im Schwinden. Als die ersten Fonds ins Leben gerufen wurden, sagte mir ein Privatbankier: „Wie kann ich meinen Kunden den Kauf von Zertifikaten empfehlen? Es ist doch meine wichtigste und vornehmste Aufgabe, selbst Portefeuilles zusammenzustellen, und zwar solche, die meiner Kundschaft am besten gerecht werden!“ Heute hat dieser Bankier seine grundsätzliche Ablehnung längst aufgegeben. Der Umstand, daß die Investment-Gesellschaften in der Lage sind, die vereinnahmten Dividenden ohne Abzug der 25prozentigen Kapitalertragsteuer weiterzugeben, macht das Zertifikat besonders für den Lohnsteuerpflichtigen (mit einem Jahreseinkommen unter 24 000 DM) konkurrenzlos reizvoll. Das hat der Bankier anerkannt und er empfiehlt heute seinen Kunden auch Zertifikate, wenn es für sie steuerlich nützlich ist.

Da ich aus – zahlreichen Zuschriften weiß, daß die Grundzüge des Investment-Sparens noch längst nicht so bekannt sind, wie auf Grund der Absatzerfolgebei den Zertifikaten anzunehmen wäre, gestatten Sie mir bitte eine kurze orientierende Erklärung vorweg! Die jeweilige Investment-Gesellschaft (in der Bundesrepublik im Besitz von Bankengruppen oder einer einzelnen Bank) legt den Erlös aus dem Verkauf ihrer Zertifikate in sorgfältig ausgewählten Aktien an. Der, Käufer des Zertifikats wird durch diesen Kauf zum Miteigentümer an den vom Fonds erworben nen Wertpapieren sowie an dem vorhandenen Barvermögen. Der Zertifikatbesitzer ist also kein eigentlicher Aktionär; er hat kein Recht zur Teilnahme an den Hauptversammlungen solcher Unternehmen, deren Aktien sich im Fonds befinden.

Der Wert des einzelnen Zertifikats wird täglich nach Börsenschluß ermittelt und bekanntgegeben. (Zertifikate werden nicht an der Börse notiert.) Die Grundlage für die Errechnung der Ausgabepreise ist der Betrag, der sich durch Teilung des Gesamtwertes des Fonds Vermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt. Dem so ermittelten „Inventarwert“ werden zur Festlegung des Ausgabepreises die entstandenen Unkosten für den Ankauf der Fondswerte und ein weiterer Betrag zur Deckung der Ausgabekosten zugerechnet.

Der Rücknahmepreis liegt unter dem Ausgabepreis. Vom Inventarwert werden die Spesen für den Verkauf entsprechender Fondswerte und ein Abschlag zur Deckung der Rücknahmekosten abgezogen. In der Praxis ist es so, daß sich die Spesen beim Kauf von Zertifikaten und Aktien – solange es sich um kleine Beträge handelt – etwa die Waage halten. Bei der Anlage von größeren Summen fährt der Sparer vom Standpunkt der Unkosten her günstiger mit dem Erwerb von Aktien, Die vergleichsweisen höheren Spesen sowie die sehr viel langsamere Bewegung der Abgabepreise gegenüber den Aktienkursen schließt die kurzfristige Spekulation in Investment-Zertifikaten aus. Der Erwerb von Zertifikaten lohnt sich nur dann, wenn man sie als längerfristige Anlage betrachtet.

Gegenüber dem Direkterwerb einer einzelnen Aktie bietet der Kauf eines Zertifikats jedoch folgende Vorteile:

1. Durch die Mischung von zahlreichen Aktien im Fonds wird das Einzelrisiko ausgeschaltet. Nicht natürlich jenes Risiko, das in einer Aktienbaisse liegt. Wenn alle Aktienkurse fallen, ermäßigen sich auch die Preise für die Investment-Zertifikate,

2. Die hinter den Investment-Gesellschaften stehenden Banken bieten die Gewähr für eine sachkundige Verwaltung des Fondsvermögens. Der Sparer ist also der Notwendigkeit enthoben, sich ständig um die Kurse zu kümmern. Er brauch auch keine Entscheidungen darüber zu fällen, ob es zweckmäßig ist, dieses oder jenes Papier zu kaufen oder zu verkaufen.